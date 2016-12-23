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金裕貞宣傳新片摳手玩指甲 三七步站姿挨轟傲慢

2016/12/23 13:27

金裕貞近日出席新片《因為愛》宣傳，引發態度爭議。（翻攝自Dispatch）〔記者陳立妍／綜合報導〕童星出身的金裕貞因演出高收視韓劇《擁抱太陽的月亮》打開知名度，近期在古裝劇《雲畫的月光》晉升女一，女扮男裝和朴寶劍談「偽男男戀」人氣更是瞬間激升，不過她日前出席新片《因為愛》宣傳，竟無視身旁的前輩車太鉉、徐玄振，當眾摳手、玩指甲，加上散漫的三七步站姿，挨轟態度傲慢。

金裕貞19日與車太鉉、徐玄振等人參加電影《因為愛》映後見面會，沒想到導演正在說話時她不僅放空玩手、弄指甲，三七步站姿更顯得漫不經心，影片被網友公開後引發態度不佳爭議，不過也有粉絲出面替她緩頰，PO出她向觀眾90度鞠躬的照片力挺。

金裕貞19日參加電影《因為愛》映後見面會，當眾放空玩手、弄指甲，三七步站姿顯得漫不經心。（翻攝自Naver）昨金裕貞所屬的經紀公司表示，「對於近日有關在公共場合所引發的態度爭議，金裕貞已經深刻認知到問題所在，並為自己的態度進行深深反省，讓信任她的粉絲感到失望，真的非常抱歉。」此外，金裕貞最近也因行程太滿掛病號，包括昨天及今天的電影宣傳活動都宣告取消，預計下周才會復工繼續跑通告。

粉絲PO出金裕貞向觀眾90度鞠躬的照片，替她惹出態度爭議緩頰。（翻攝自Naver）

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