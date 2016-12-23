限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

一句「即戰力」被罵翻 劉伊心正向回敬自我人生

2016/12/23 12:56

劉伊心臉書發文：「我的人生就是即戰力！」（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「美胸皇后」劉伊心和「老虎牙子」品牌執行長林志隆交往2年，最近終於定下婚期，也從比基尼小姐晉升老虎牙子董娘，不過她近日傳出打斷求職者面試，令對方感到不受尊重，甚至對求職者說出「即戰力」一詞，遭到網友撻伐。她今天在臉書大談自己的人生觀：「我的人生就是即戰力！」

劉伊心稍早在臉書上發文表示，自己除了工作以外對其他話題都不感興趣，她從大學開始就瘋狂的打工存錢，甚至可以在一場活動中兼任主持人、中場Show girl、幫忙發DM，畢業只花了一年時間就存到房子頭期款，之後創業開店也是積極的經營，甚至為此出國進修企管碩士。她感性的說：「我並沒有演藝圈該具備的才藝，我的人生如果再沒有即戰力，恐怕我還在演藝圈裡，現在過著有一餐沒一餐，看著比自己更年輕的女孩出來而被淘汰的囧境。」勵志發文告訴大家「即戰力沒有什麼不好。」

相關新聞

推薦新聞
《灣生》監製被爆身分造假 他曾寫「賈彎彎」質疑 《灣生》監製被爆身分造假 他曾寫「賈彎彎」質疑
2016/12/23 10:35
假畫、假身世？ 《灣生》監製田中實加長文回應 假畫、假身世？ 《灣生》監製田中實加長文回應
2016/12/23 13:38
蝦米！ 李安《比利．林恩》淪今年最賠電影 蝦米！ 李安《比利．林恩》淪今年最賠電影
2016/12/23 09:25
（獨家）擊敗雙宋！子瑜衰沾台獨 反奪爆紅韓星榜冠軍 （獨家）擊敗雙宋！子瑜衰沾台獨 反奪爆紅韓星榜冠軍
2016/12/23 07:41
伊能靜驚見禿頭 感嘆老了為孩子無怨 伊能靜驚見禿頭 感嘆老了為孩子無怨
2016/12/23 11:53
敢！影后全祼 只為考驗人性 敢！影后全祼 只為考驗人性
2016/12/23 08:39
蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因 蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因
2016/12/23 08:18
黃子韜機場突癱倒 臉色慘白急送醫 黃子韜機場突癱倒 臉色慘白急送醫
2016/12/23 11:29
福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了 福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了
2016/12/23 07:20
金裕貞宣傳新片摳手玩指甲 三七步站姿挨轟傲慢 金裕貞宣傳新片摳手玩指甲 三七步站姿挨轟傲慢
2016/12/23 13:27
（獨家）《太陽》稱霸竄升韓劇榜冠軍 《步步》力壓《雲畫》登亞軍 （獨家）《太陽》稱霸竄升韓劇榜冠軍 《步步》力壓《雲畫》登亞軍
2016/12/23 07:26
藍正龍《姜老師》帶傷演出 葉星辰遭性騷恐懼是真的 藍正龍《姜老師》帶傷演出 葉星辰遭性騷恐懼是真的
2016/12/23 07:36
王菲開唱8900張門票 官方售票網只有800張 王菲開唱8900張門票 官方售票網只有800張
2016/12/23 11:47
（影音）吳克群不想唱了？丟麥閃離記者會 （影音）吳克群不想唱了？丟麥閃離記者會
2016/12/23 16:05
被問幾歲開始抽菸 阿喜震怒：我現在只吸XX 被問幾歲開始抽菸 阿喜震怒：我現在只吸XX
2016/12/23 14:04
被洪小鈴嫌XX醜 孫沁岳為她獻出「第一次」 被洪小鈴嫌XX醜 孫沁岳為她獻出「第一次」
2016/12/23 07:22
T妹PO照公布最美部位 鄧佳華6字踢館 T妹PO照公布最美部位 鄧佳華6字踢館
2016/12/23 12:26
林俊傑嗆蕭敬騰「算你狠」 狹路相逢只為... 林俊傑嗆蕭敬騰「算你狠」 狹路相逢只為...
2016/12/23 11:06
畢書盡親赴醫院探視罕病粉絲 受封「暖男偶像」 畢書盡親赴醫院探視罕病粉絲 受封「暖男偶像」
2016/12/23 15:16
BIGBANG情事大揭密！GD被爆是愛情魯蛇 BIGBANG情事大揭密！GD被爆是愛情魯蛇
2016/12/23 12:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.