一句「即戰力」被罵翻 劉伊心正向回敬自我人生
2016/12/23 12:56
〔娛樂頻道／綜合報導〕「美胸皇后」劉伊心和「老虎牙子」品牌執行長林志隆交往2年，最近終於定下婚期，也從比基尼小姐晉升老虎牙子董娘，不過她近日傳出打斷求職者面試，令對方感到不受尊重，甚至對求職者說出「即戰力」一詞，遭到網友撻伐。她今天在臉書大談自己的人生觀：「我的人生就是即戰力！」
劉伊心稍早在臉書上發文表示，自己除了工作以外對其他話題都不感興趣，她從大學開始就瘋狂的打工存錢，甚至可以在一場活動中兼任主持人、中場Show girl、幫忙發DM，畢業只花了一年時間就存到房子頭期款，之後創業開店也是積極的經營，甚至為此出國進修企管碩士。她感性的說：「我並沒有演藝圈該具備的才藝，我的人生如果再沒有即戰力，恐怕我還在演藝圈裡，現在過著有一餐沒一餐，看著比自己更年輕的女孩出來而被淘汰的囧境。」勵志發文告訴大家「即戰力沒有什麼不好。」
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