王菲開唱8900張門票 官方售票網只有800張

王菲本月30日將在中國上海舉行「幻樂一場 Faye's Moments Live 2016演唱會」。（Kcpcl提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后王菲暌違5年，本月30日將在中國上海舉行「幻樂一場 Faye's Moments Live 2016演唱會」，由於僅有一場，眾多鐵粉想親臨現場朝聖，門票一開賣，竟然秒殺售出，讓網友大大的傻眼。

中國媒體人楊樾上周在個人微博爆料，王菲演唱會全場8900張票，負責售票的大麥網僅拿到800張，不少人猜測主辦單位只釋出部分位子，卻將大部分門票轉賣給其他平台牟利。

據《首席娛樂官》昨訪問到主辦單位「白玉蘭文化」董事長莊鳴，他坦承演唱會的贊助商就有10多家，每家都會拿到一定的票，對於黃牛票，莊鳴則稱贊助商拿到票後，使用權已經歸屬於對方，無論贊助商要怎麼處置，如送人或再次銷售，主辦單位都無法干涉，讓人不禁懷疑多數黃牛是不是都是贊助商。

對於高價的黃牛，由大多數歌迷不買帳，導致大量門票滯銷，黃牛撐不住後，紛紛將門票打折出售，更推出買票送贈品等促銷手法，讓真正的王菲歌迷既生氣又無奈。