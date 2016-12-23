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BIGBANG情事大揭密！GD被爆是愛情魯蛇

2016/12/23 12:30

BIGBANG近日上節目《黃金漁場》互爆感情事，笑翻粉絲。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」暌違8年，終於推出最新正規專輯《MADE》回歸歌壇，日前5名成員難得合體上談話性節目，在節目上互爆感情事，笑料百出吸引粉絲目光，更在網上掀起熱烈討論。

BIGBANG日前受邀上南韓綜藝節目《黃金漁場》擔任嘉賓，在節目中暢談戀愛史，更上演互相爆料戲碼，事實上，太陽會與閔孝琳認識，還有機會合拍MV，一切多虧GD牽線，才讓兩人有機會更進一步交往，GD可說是兩人的邱比特。太陽也在節目中大方承認《眼、鼻、口》這首歌正是為女友而寫，但其實兩人先前曾短暫分手過，而成員們也都知情。

太陽（右）被成員吐槽是「女友傻瓜」，心情根本被閔孝琳（左）給控制了。（翻攝自MBC）GD透露，太陽是一個無論何種情緒都寫在臉上的人，當時他分手時更是明顯，一副「國家滅亡」的表情，甚至不斷無奈嘆氣，情緒表露無疑。雖然太陽聽完後笑著否認，卻遭一旁的勝利大虧他根本是標準的「女友傻瓜」，心情經常被閔孝琳給控制。

GD被爆其實是「愛情魯蛇」，不擅長戀愛，BIGBANG的悲傷歌曲幾乎全是他失戀後的產物。（翻攝自臉書）GD隨後也被爆料，其實是個「愛情魯蛇」，成員們一致認同他不太會戀愛，太陽更自爆「每次照著GD說的話做，自己和女友的關係就會變差」，勝利接著表示「站在中立的立場上來看，GD的指導很讓人無語」，最後更印證了BIGBANG之所以會有這麼多悲傷的歌曲，幾乎都是GD戀愛失敗後的產物。而節目播出後，也立刻引起粉絲熱議。

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