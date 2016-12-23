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林俊傑嗆蕭敬騰「算你狠」 狹路相逢只為...

2016/12/23 11:06

林俊傑因胃病復發，美食當前只能吃粥。（翻攝自秒拍）〔娛樂頻道／綜合報導〕同是「金曲歌王」的「JJ」林俊傑和「老蕭」蕭敬騰，曾被爆有瑜亮情結，兩人為爭奪「華納一哥」，不合的傳聞不斷，唱片公司雖澄清兩人並無心結，仍免不了被媒體放大關注。日前兩人在中國錄製歌唱節目，收工後與工作人員聚餐，沒想到，讓JJ事後在微搏上向蕭敬騰喊話「算你狠」，影片一岀也引來網友目光。

蕭敬騰流感痊癒胃口大開，大嗑螃蟹。（翻攝自秒拍）蕭敬騰先前因罹患流感體力不支，而暫時停工休息，最近剛痊癒的他胃口大開，日前他和林俊傑一同錄完節目聚餐，只見他在影片中開心品嘗滿桌的美食，大快朵頤的模樣相當滿足，對面的JJ則不發一語的吃著粥，老蕭更故意在他面前大嗑螃蟹，直呼超好吃，讓JJ一臉哀怨，餐後在微博上開玩笑嗆老蕭：「趁我生病大吃大喝，蕭敬騰算你狠。」原來JJ因2周前發燒抵抗力不足而導致膽發炎，連帶引起胃病復發，醫生叮囑飲食要清淡，所以令他美食當前只有乾瞪眼的份。

林俊傑（左）和蕭敬騰（右）不合傳聞不斷，常被媒體放大關注。（資料照，記者胡舜翔攝）

相關影片：（影片來源取自秒拍，如遭移除敬請見諒）

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