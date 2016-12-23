驚！不只濺血受傷 江蕙遭嫌拿刀架脖

江蕙驚爆同遭歹徒挾持，對抗時虎口受傷。（喜歡音樂提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇天后江蕙的50歲胞弟，18日晚間在淡水楓丹白露社區住處，遭58歲男子陳金標闖入毆傷，江蕙22日在臉書驚爆當時遭挾受傷，據知她一度被嫌犯拿刀架住脖子，威脅她開保險箱，雙方對峙長達20分鐘，江蕙為了保護胞弟，頭部撞擊地板、虎口遭刀劃傷濺血，只能趁隙脫身報案。

先前對案情保持沉默的江蕙，直到陳嫌被逮，22日凌晨終於在臉書還原現場，「雖然嫌犯落網，但腦子裡還是抹不去弟弟滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲，還好有這個尖叫聲，讓我十步當一步的衝上樓，比起當下也被歹徒挾持的我，更不捨千百倍，因為善良的弟弟，是個智能不足的老小孩！怎麼可以如此這般對他。」

江蕙沉澱心情後，在臉書透露事發經過。（翻攝自臉書）江蕙的經紀人陳子鴻受訪表示，兇嫌的動機應是搶劫，當天江蕙在樓下聽到弟弟的呼叫聲衝上樓，儘管陳嫌手握刀，她還是勇敢地抓住歹徒的手，保護弟弟不要受傷，至於江蕙當時是否遭嫌犯拿刀挾持、威脅開保險箱等，陳子鴻未否認，僅透露財務上沒有損失。

陳子鴻也表示，江蕙虎口的劃傷是淺淺的一道傷口，加上頭上腫了個包，如今嫌犯雖已落網，但江蕙公開事發經過，仍讓歌迷擔心天后的人身安全。