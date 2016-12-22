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懷2月胎情郎約炮 林利霏洗白張翰「婚」頭嫁

2016/12/22 22:38

張翰（左）、林利霏月初登記秘密結婚。（資料照，記者胡舜翔、陳奕全攝）

〔記者洪素津／台北報導〕林利霏驚傳懷孕3個月帶球閃嫁張翰，她昨證實自己早於12月初就已登記結婚，震驚之處在於張翰11月14日爆出背著林利霏約炮前女友，當時她還口口聲聲說要再觀察男方，但其實已有孕2個月，根本離不開孩子的爸，由於婚前約炮事件鬧太大，兩人將不會舉辦婚禮。

林利霏透過經紀公司證實，他們早在12月初就登記結婚，聲稱因為兩人很懶，雙方確定不辦婚宴，並等小孩生下來百日內舉行派對。當初林利霏不敢相信自己懷孕還驗孕驗了三次，告知張翰後男方喜極而泣，甚至當場求婚，並叫林利霏不要工作好好養身，也會煮飯給她吃，若遇假日時也會帶她出外郊遊，一再強調張翰的體貼，似乎想幫他一掃約炮男形象。

張翰於11月中爆出已有交往2年的C女，同時又和林利霏同居，被C女發現後張翰無所謂表示「不必再聯絡」，還宣稱「我要即將要有新的家庭」，之後卻回頭打電話給C女求歡，事件爆發時林利霏還表示對這段感情還會再觀察，不過21日晚間她就打臉自己，在臉書PO文說自己是一位準媽媽，最終還是選擇孩子的爸。

另外張翰的弟弟張震透過澤東經紀公司獻祝福，他表示：「很開心，真的很替他們開心，希望他們永遠幸福！」

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