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陳艾熙當小三 網友怒嗆開黑特區

2016/12/22 22:17

陳艾熙表示自己是劇組裡的小公主，大家都很疼她。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕陳艾熙在TVBS《在一起，就好》飾演的角色「楊芸菁」，對昔日學長鍾承翰暗戀許久，因此讓曾沛慈決定隱藏自己的愛意，陳艾熙對女主角曾沛慈與鍾承翰正在升溫的感情造成極大威脅，支持「杜琪CP」的網友罵聲不斷，紛紛嗆聲留言阿菁不要出來亂啦！好想幫阿菁開黑特區

陳艾熙（右）在《在一起，就好》劇中當小三，破壞男女主角感情。（TVBS提供）

《在一起，就好》中的楊芸菁是陳艾熙自網路劇《PMAM》後首次擔任電視劇第二女主角，雖然角色被觀眾討厭，她不但不在意，還感激地說：謝謝網友們在心中幫我留了一個位置！陳艾熙自認非常幸運，因拍戲建立起好交情的曾沛慈跟鍾承翰等人時常給她鼓勵，陳艾熙笑說：大家都好疼我，我好像劇組的小公主！

陳艾熙（右）跟曾沛慈（左）兩人私下感情超好。（TVBS提供）

陳艾熙覺得私底下的自己，跟阿菁姐這個角色正好相反，笨笨傻傻才是她的個性，她也坦承：我跟許多演員一樣，都想挑戰精神病人之類的困難角色，但我其實最想演的是『呆萌』主角，想試試在鏡頭前真正做自己！《在一起，就好》每週六晚間10點TVBS歡樂台42頻道播出，晚上11點30分於KKTV播出，隔日中午12點在LINE TV、CHOCO TV都能看到精彩內容。

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