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連自己都覺得太難唱 藍又時熱門情歌遭退貨

2016/12/22 21:27

DJ哲緯挑選洋裝送藍又時的寶貝女兒童童。（POP Radio提供）

〔記者洪素津／台北報導〕歌手藍又時暌違6年，推出第3張新專輯《聽說藍又時》即衝上流行指標「POP排行榜」第二名，再度展現創作實力。其實很多人都有向藍又時邀歌，不少歌曲都曾在製作會議中進入「待選」階段，但最後卻未被採用，慘遭退貨。藍又時反覆思考後才發現「原來是我把歌寫得太難唱了！」

這些慘遭退貨的歌在她自已「回收再利用」後繳出亮眼的成績單，當中甚至包含許多有名的熱門情歌，例如《秘密》以及《倫敦的愛情》。歌手身分的藍又時自嘲連自己被她的創作者身分整到了，尤其像是宣傳期要跑好幾天然後每天12個小時的通告，相當耗費體力，上節目又需要現場演唱高難度歌曲，身為詞曲原創者的她也很怕沒辦法有完美的演出。

隔了這麼多年再度「出輯」，藍又時身兼老闆、創作人、MV導演與歌手多重身分，又要兼顧家庭，其實讓藍又時肩上的擔子不小，但因為有好姊妹張芸京分擔，讓她在外宣傳專輯時放心不少。DJ哲緯問藍又時上節目時不在小女兒童童身邊怎麼辦？她幽默回答「有張芸京幫忙帶啊」。

藍又時也大讚好姊妹的貼心與賢慧，更透露「別看她外表這樣，她其實很會做菜！」對於張芸京感情的空白狀態，藍又時也幫她公開徵友，希望她找到一個能照顧她的好伴侶。

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