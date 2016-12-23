限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（獨家）《太陽》稱霸竄升韓劇榜冠軍 《步步》力壓《雲畫》登亞軍

2016/12/23 07:26

《太陽的後裔》在台播出後收視長紅，完結篇平均收視更高達達3.32。（東森戲劇台，太陽的後裔文化產業專門公司，NEW提供）〔記者陳立妍／台北報導〕2016年進入尾聲，Google結算整年的網路搜尋量，公布「快速竄升韓劇排行榜」，在亞洲掀起「團結」瘋潮的夯劇《太陽的後裔》眾望所歸抱回冠軍寶座，而翻拍自中國人氣穿越劇《步步驚心》的《步步驚心 麗》則力克朴信惠、朴寶劍主演的《Doctors醫生們》、《雲畫的月光》奪下亞軍，雖然《步》劇在韓對決《雲》劇苦吞收視敗仗，但在海外人氣幾乎可說是大獲全勝。

《步步驚心 麗》在海外享有高人氣，該劇將於今晚在台首播。（衛視中文台提供）Google以去年12月至今年11月底的搜尋量暴增幅度進行排名，《太陽的後裔》除了在台開出23集平均收視2.44、不重複收視總人口高達760.7萬的好成績，在網上的搜尋次數及討論度也十分熱絡，輕而易舉囊括本年度台迷最關注的韓劇。而男神李鍾碩、金宇彬則以新劇《W-兩個世界》、《任意依戀》名列第5、6名；年初在台韓掀起「學長」熱潮的《奶酪陷阱》排名第7；tVN推出的好評劇《又是吳海英》及《THE K2》排名第8、第9；「喜劇女王」孔曉振主演的《嫉妒的化身》則名列第10名。

此外，《步步驚心 麗》將從今起每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出；《奶酪陷阱》、《THE K2》版權已由東森戲劇台購入。

台灣2016年度快速竄升韓劇榜：

第1名：太陽的後裔
第2名：步步驚心 麗
第3名：Doctors醫生們
第4名：雲畫的月光
第5名：W-兩個世界
第6名：任意依戀
第7名：奶酪陷阱
第8名：又是吳海英
第9名：THE K2
第10名：嫉妒的化身

朴信惠（右）、金來沅主演的《Doctors醫生們》，在台灣擁有一票死忠戲迷。（八大提供）

推薦新聞
當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
2016/12/23 06:31
（獨家）擊敗雙宋！子瑜衰沾台獨 反奪爆紅韓星榜冠軍 （獨家）擊敗雙宋！子瑜衰沾台獨 反奪爆紅韓星榜冠軍
2016/12/23 07:41
蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因 蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因
2016/12/23 08:18
福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了 福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了
2016/12/23 07:20
敢！影后全祼 只為考驗人性 敢！影后全祼 只為考驗人性
2016/12/23 08:39
驚！不只濺血受傷 江蕙遭嫌拿刀架脖 驚！不只濺血受傷 江蕙遭嫌拿刀架脖
2016/12/23 07:43
（獨家）《太陽》稱霸竄升韓劇榜冠軍 《步步》力壓《雲畫》登亞軍 （獨家）《太陽》稱霸竄升韓劇榜冠軍 《步步》力壓《雲畫》登亞軍
2016/12/23 07:26
周子瑜沾台獨勝雙宋 爆紅韓星榜奪冠 周子瑜沾台獨勝雙宋 爆紅韓星榜奪冠
2016/12/23 06:00
走過J女郎日子 昆凌侯佩岑這點贏了Jolin 走過J女郎日子 昆凌侯佩岑這點贏了Jolin
2016/12/23 10:15
利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢 利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢
2016/12/23 06:00
鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事 鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事
2016/12/23 06:00
步姊閃離閃戀 甜黏猛男教練 步姊閃離閃戀 甜黏猛男教練
2016/12/23 06:00
后的男人 錦榮花邊新聞沒停過 后的男人 錦榮花邊新聞沒停過
2016/12/23 06:00
阿諾缺自信嫌身材 想扔掉69歲身體 阿諾缺自信嫌身材 想扔掉69歲身體
2016/12/23 06:00
吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過 吳姍儒薄紗耍性感 耶誕節哀怨和爸過
2016/12/23 06:00
葉啟田甩肉8公斤 明年70歲拚巡演 葉啟田甩肉8公斤 明年70歲拚巡演
2016/12/23 06:00
ＶＪ格差戀 兩人收入曾差三百倍 ＶＪ格差戀 兩人收入曾差三百倍
2016/12/23 06:00
李安同學郭建宏 當選華視總經理 李安同學郭建宏 當選華視總經理
2016/12/23 06:00
葛仲珊噴淚寫歌 獻已逝好友 葛仲珊噴淚寫歌 獻已逝好友
2016/12/23 06:00
曾宇謙首出輯 葛萊美獎製作人操刀 曾宇謙首出輯 葛萊美獎製作人操刀
2016/12/23 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.