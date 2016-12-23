（獨家）《太陽》稱霸竄升韓劇榜冠軍 《步步》力壓《雲畫》登亞軍

《太陽的後裔》在台播出後收視長紅，完結篇平均收視更高達達3.32。（東森戲劇台，太陽的後裔文化產業專門公司，NEW提供）〔記者陳立妍／台北報導〕2016年進入尾聲，Google結算整年的網路搜尋量，公布「快速竄升韓劇排行榜」，在亞洲掀起「團結」瘋潮的夯劇《太陽的後裔》眾望所歸抱回冠軍寶座，而翻拍自中國人氣穿越劇《步步驚心》的《步步驚心 麗》則力克朴信惠、朴寶劍主演的《Doctors醫生們》、《雲畫的月光》奪下亞軍，雖然《步》劇在韓對決《雲》劇苦吞收視敗仗，但在海外人氣幾乎可說是大獲全勝。

《步步驚心 麗》在海外享有高人氣，該劇將於今晚在台首播。（衛視中文台提供）Google以去年12月至今年11月底的搜尋量暴增幅度進行排名，《太陽的後裔》除了在台開出23集平均收視2.44、不重複收視總人口高達760.7萬的好成績，在網上的搜尋次數及討論度也十分熱絡，輕而易舉囊括本年度台迷最關注的韓劇。而男神李鍾碩、金宇彬則以新劇《W-兩個世界》、《任意依戀》名列第5、6名；年初在台韓掀起「學長」熱潮的《奶酪陷阱》排名第7；tVN推出的好評劇《又是吳海英》及《THE K2》排名第8、第9；「喜劇女王」孔曉振主演的《嫉妒的化身》則名列第10名。

此外，《步步驚心 麗》將從今起每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出；《奶酪陷阱》、《THE K2》版權已由東森戲劇台購入。

台灣2016年度快速竄升韓劇榜：

第1名：太陽的後裔

第2名：步步驚心 麗

第3名：Doctors醫生們

第4名：雲畫的月光

第5名：W-兩個世界

第6名：任意依戀

第7名：奶酪陷阱

第8名：又是吳海英

第9名：THE K2

第10名：嫉妒的化身

朴信惠（右）、金來沅主演的《Doctors醫生們》，在台灣擁有一票死忠戲迷。（八大提供）