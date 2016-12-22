劉以豪李懿不來電 林彥君怒吼太浪費

劉以豪和李懿遊戲中磨鼻子、牽手拍情侶照，都不見絲毫火花。（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕劉以豪與李懿上華視《名模出任務》，節目配對耶誕情侶出任務，但兩人完全沒火花，就連節目單膝下跪浪漫戲碼，都像是兄弟在結拜，兩人搭檔玩遊戲默契也超落漆，讓一旁肖想劉以豪已久的林彥君怒喊「太浪費了」，移情別戀和梅賢治當小情侶。

華視《名模出任務》耶誕名模配對出任務。（華視提供）

首次上《名模出任務》的林彥君更哭喊自己已經三年沒男友，希望能和愛慕已久的男神劉以豪一組，過過男友乾癮，可惜後續配對兩人沒能在一組。淚別心中男神的林彥君和梅賢治配成一隊，但林彥君不知是否空窗太長，宛如飢渴姊上身，整個餓虎撲羊，遊戲中不斷被工作人員及鏡頭抓包，與梅賢治躲在園區暗處卿卿我我，讓旁人不斷起鬨，直喊「在一起、在一起」。

反觀劉以豪和李懿卻完全不來電，節目中浪漫的單膝下跪戲碼，劉以豪都笑稱感覺像在跟兄弟結拜，兩人遊戲中磨鼻子、牽手拍情侶照，都不見絲毫火花，就連兩人三腳也是默契不佳接連出槌。

劉以豪和李懿牽手拍情侶照，笑稱一點感覺都沒有。（華視提供）

兩人合體當情侶會這麼尷尬，是因為兩人私交甚篤，雖然劉以豪是很多人的天菜，但李懿說跟劉以豪在一起時完全沒有感覺，直接斷言兩人之間不可能。更多精彩內容，就在每週六華視晚間八點《名模出任務》。 劉以豪和李懿遊戲中沒火花，林彥君怒吼太浪費。（華視提供）