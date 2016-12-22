驚！《灣生》竟是謊言 日記者踢爆身分造假

《灣生回家》導演田中實加被踢爆假造身世。（資料照，記者陳鈺馥攝）

〔記者賀靜賢／綜合報導〕去年在台灣引起廣大迴響的賣座紀錄片《灣生回家》，近期正在日本上映中，還在日本眾議院進行放映，感動催淚，熱度仍在。沒想到，一直自稱是灣生後代的監製田中實加，也是蒐集灣生故事的「發源者」，卻遭「起底」不是灣生後代、非日本人，而是台灣人，有假造身世之嫌。

事起「產經新聞社元台北支局長」吉村剛史，日前在日本出版一本名為《台灣映畫2016》的作品，當中他以「噓」（謊言）入標，直指田中實加編造自己的身世。田中實加是該片的投資人之一，也是長期關注灣生故事的作家，在《灣生回家》紀錄片問世後，她一直以灣生後代的身份接受訪問，並以「不惜賣房、抛下千金日子不過，而追尋灣生故事」的故事，受到敬佩和感動。

吉村剛史於2013年在台北擔任產經新聞社的台北支局局長，他在著文中提到，當初他曾隨《灣生回家》赴花蓮拍攝一場外景，努力訪到田中實加，卻發現她對自己身世的描述有許多「破綻」，因此在追問下，田中實加對他坦承「自己其實是台灣人」。吉村相隔兩年將此故事寫下，隨著書的出版，被批踢踢網友轉載，引起震驚。

以下為網友踢爆的網址：https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1482381097.A.E53.html