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黃腔天團遇到勁敵 黃子佼索吃瑪莎香蕉

2016/12/22 20:01

五月天上TVBS《全球中文音樂榜上榜》，和黃子佼話家常。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕亞洲第一天團五月天近日上TVBS《全球中文音樂榜上榜》與主持人黃子佼大聊多年前曾在TVBS主持的《OK LA五月天》，製作單位更貼心製作回憶影片「Bang新聞」，讓五月天彷彿回到時光隧道。

黃子佼笑罵五月天是黃腔天團。（TVBS提供）

主唱阿信看到過去主持《OK LA五月天》的畫面，瞬間憶起往事還爆料：「怪獸被捉弄還全裸被丟在飯店的走廊，怪獸敲了光良的門就全裸跑進去了！」黃子佼說：「光良當時一定嚇傻了，到底怪獸全裸進來是要幹嘛？」一旁的阿信用謎之音回覆：「其實光良是在想『小蚯蚓』。」

五月天主唱阿信回憶當年主持《OK LA五月天》的種種事情。（TVBS提供）

節目現場製作單位準備叭噗冰要請五月天吃，瑪莎一看到有香蕉口味，便靈機一動問：「佼哥要吃香蕉嗎？」一旁的黃子佼配合回應：「你的嗎？」讓瑪莎笑到彎腰，話家常的他們聊到怪獸跟冠佑感情很好，連喜歡吃的東西都很像，黃子佼好奇問：「喜歡吃什麼？」一旁的阿信偷偷用謎之音：「女孩！」讓黃子佼笑罵：「真不愧是黃腔天團！」更多精彩節目內容敬請鎖定本週六（24日）晚間8點TVBS歡樂台42頻道《全球中文音樂榜上榜》。

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