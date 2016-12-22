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鮮肉萬歲！曾宇謙下月出輯 帕爾曼御用鋼琴家助陣

2016/12/22 18:52

小提琴家曾宇謙將推出DG首張演奏專輯《夢幻樂章》。（環球音樂提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕贏得去年柴可夫斯基小提琴大賽最高獎（獨得銀牌，金牌從缺）的曾宇謙，即將於下月13日推出在環球的首張個人演奏專輯《夢幻樂章》，曾宇謙更受到國際古典樂廠牌Deutsche Grammophon（DG）賞識，成為首位與DG簽約的台灣音樂家。

備受寵愛的曾宇謙，即將推出的新專輯《夢幻樂章》，全程在柏林錄製，更邀請曾獲4座葛萊美肯定的雷納．梅拉德（Rainer Maillard）擔任製作人，還有小提琴巨擘帕爾曼的御用鋼琴家羅韓德．希爾瓦（Rohan de Silva）跨刀合奏5首曲目，曾宇謙使用的琴則為奇美收藏的瓜奈里名琴「塔里希奧」，琴聲優雅細膩。

曾宇謙透露，這次發行的專輯名稱來自自己的想法，為了這張專輯，也是完美主義者的曾宇謙反覆錄音多次，一絲不苟的態度就是要給樂迷極致的聽覺饗宴，曾宇謙說這張專輯是他個人最喜歡的音樂選錄，不只記錄他個人的音樂品味與信念，也反映出小提琴樂曲從巴洛克到浪漫主義時期的演變，聆賞該張專輯，樂迷將從音樂中爬梳出曾宇謙對音樂的直覺，以及優遊在音樂家豐富的想像之海裡。

曾宇謙加盟環球首張個人演奏大碟《夢幻樂章》將於1月13日發行。

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