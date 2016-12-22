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喜翔耶誕想帶小女友吃牛排 Darren靠媽神救援

2016/12/22 17:59

《700歲旅程》收視再創佳績，上官鳴、唐川、林乃華、喜翔、陳怡嘉、Darren邱凱偉、朱陸豪、張本渝、應采靈、潘奕如開心喝紅酒慶功。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視《700歲旅程》昨（12/21）晚播出全體平均收視創下1.14好成績，50歲以上女性分眾收視更上看2.1，眾演員「Darren」邱凱偉、張本渝、陳怡嘉、上官鳴、唐川、林乃華、朱陸豪、應采靈、喜翔、潘奕如等人歡喜慶功，並期許收視一路長紅。

《700歲旅程》收視再創佳績，上官鳴（左起）、唐川、林乃華、喜翔、朱陸豪、應采靈、潘奕如開心喝紅酒慶功。（台視提供）

張本渝開心表示：「收視繼續破2的話，我想號召同劇其他演員一起做公益幫老人家剪指甲。」Darren邱凱偉在一旁聽到則回應︰「到時一定響應！」喜翔也趁機「敲碗」幽默回應：「上次製作人陳慧玲說『2』會請我們吃飯！不知道是『餓』了就請、還是『2』要請。」

《700歲旅程》收視再創佳績，陳怡嘉（左起）、Darren邱凱偉、張本渝開心喝紅酒慶功。（台視提供）

耶誕節將至，大夥也分享自己的耶誕規劃，Darren的媽媽特別從屏東北上過節，他說：「媽媽聽說我接下來工作會越來越忙，特地帶著補充精氣神的大秘方來給我『神救援』，所以耶誕夜會和生命中兩個最重要的女人一起度過。」平常鮮少過節的喜翔也分享：「其實很不愛在節日去外面人擠人，但會找時間帶女朋友去吃牛排。」

喜翔自從新戲上檔後，個人粉絲團增加了1000人，還因此聯絡上幾位30幾年不見的老同學，他說：「之前播出時間一到，我就會打電話給親朋好友，因為這麼難得的好戲，需要大家多多支持。」

昨晚播出喜歡張本渝的Darren，再度被陳怡嘉丟出「直球」告白，卻狠發「好友卡」，堪稱當晚最吸睛橋段，過去總飾演強勢、敢愛敢恨角色的張本渝笑說：：「可以理解為何心悅（張本渝飾）對愛這麼猶豫，一直把喜歡的人讓出去，因為現實生活中我也曾發生過這種事，最後成全對方，因為我相信我會遇到那個對的人。」

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