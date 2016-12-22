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太陽馬戲團舞者獨授鋼管 Kimiko練到大腿內側流血

2016/12/22 18:24

Kimiko是演藝圈知名的舞蹈老師。（翻攝自Kimiko臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名舞蹈老師Kimiko經常分享正確的塑身觀念，事實上，她在4歲那年就立志要跳舞，更遠赴歐洲求學，最後還是父親飛去把她帶回家，否則她打算一直待下去。

據《聯合報》報導，Kimiko是家中獨生女，4歲時她告訴母親：「我會一輩子跳舞，相信我！」於是母親便讓她去學芭蕾，12歲那年，更自己打了一份計畫書，到歐洲當交換學生學舞3個月，當時爸爸還不知情，沒想到3個月到了，她不想回台灣，爸爸一氣之下飛去歐洲把她抓回來。

Kimiko曾練舞練到指甲剝落。（合成圖，翻攝自Kimiko臉書）

後來Kimiko考上輔大體育，一度練舞練到指甲斷光，只剩下薄膜保護，但她仍不放棄，畢業後馬上飛往紐約學舞，她還花了大筆費用在學費上，例如只要想學鋼管，她就到拉斯維加斯找了太陽馬戲團的頂尖舞者，將她包下來，持續一個月的一對一教學，還練到大腿內側都流血。

事實上，Kimiko在青春期和許多女孩一樣，房間裡掛滿偶像的照片，誰知道多年後牆上的那些偶像都來找她學舞，例如張惠妹、徐若瑄、大小S等，那對她而言是一種「此生無憾」的感覺。被問到要是哪天不跳舞，會不會突然爆肥，她堅定地說：「所以我這一輩子都不會放棄跳舞。」驚人的毅力值得眾人學習。

Kimiko常分享正確雕塑身材的觀念。（翻攝自Kimiko臉書）

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