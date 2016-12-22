VJ戀6年情斷 好友潘瑋柏錯愕喊「蛤？什麼！」

潘瑋柏聽聞好友蔡依林分手消息，十分震驚。（MTV提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕36歲的歌壇天后「Jolin」蔡依林今證實與小她4歲的混血男模錦榮（Vivian）6年情斷，潘瑋柏今參加MTV最強音演唱會擔任壓軸，聽聞好友情變消息震驚反問記者：「蛤？什麼！太突然了，我不知道這件事情的真實性，所以我不予置評。」

SE7EN出席MTV最強音演唱會記者會，並宣布將於明年2月來台開唱。（MTV提供）

潘瑋柏接著表示，「我不太八卦，所以我不會去管別人的私生活，在這件事情還沒確認之前，我不會說什麼」，而聊到另一位好友陳妍希日前喜迎男寶寶，潘瑋柏則說：「很開心，人生很多時候覺得工作很重要，但有了愛的結晶，就會覺得不一樣。」並透露雖然還沒去探望剛生產的陳妍希，但聽說小孩滿重的，也非常恭喜她。

BOYFRIEND將參加今晚的MTV最強音演唱會。（MTV提供）

MTV最強音演唱會今晚將在台中舉行，除了范瑋琪、潘瑋柏、吳思賢、廖允傑、盧凱彤、熊仔等歌手助陣外，南韓歌手SE7EN及男團BOYFRIEND也將現身力挺，下午SE7EN出席記者會時更宣布將於明年2月28日在台北ATT SHOW BOX開唱，而BOYFRIEND則挑戰揮毫寫春聯。

BOYFRIEND透露小時候雖然曾經寫過毛筆，但已經很久沒再寫過了，隨後6人七嘴八舌討論要寫什麼，接著以華語唸出自己寫的吉祥話，十分應景。

BOYFRIEND現場揮毫寫春聯。（MTV提供） BOYFRIEND現場揮毫寫春聯。（MTV提供）