BIGBANG互揭情事 GD深夜誤傳肉麻訊息至群組
2016/12/22 16:46
BIGBANG明將推出第三張正規專輯《MADE》。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」明將發行第3張正規專輯《MADE》，日前5人上節目互揭隊友情事，引發討論。
太陽坦承夯歌《眼、鼻、口》，歌詞中的女主角是女友閔孝琳（翻攝自臉書）
BIGBANG近日獲邀至《黃金漁場》當嘉賓，昨播出的節目中，太陽大方坦承夯歌《眼、鼻、口》，歌詞中的女主角正是女友閔孝琳，歌曲為兩人交往時所創作，GD在旁得意地表示，自己是兩人的媒人，還爆料當初太陽在替Solo曲《凌晨一點》找MV女主角時，還是他將閔孝琳推薦給太陽，歌曲氣氛明明是悲傷，但他在MV拍攝現場，發現太陽明明要作出悲傷表情，但卻是裂嘴而笑，之後又爆「太陽是個開朗的人，當他心情差的時候，通常就是與閔孝琳吵架」，其餘團員聽到時，皆笑到東倒西歪。
GD被爆深夜誤傳肉麻訊息至群組。（翻攝自韓網）
勝利則透露GD是最會哄女生的團員，不久之前凌晨，GD曾在5人聊天群組誤發肉麻訊息，內容為「對不起，等了很久吧？ 今天很忙，沒時間打電話發短訊，對不起，好可惜啊！想你」文末還附上愛心符號，節目播出後，不少觀眾對於GD深夜傳訊的對象感到好奇。
勝利大爆GD是團員中，最後哄女生的人。（翻攝自Instagram）
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