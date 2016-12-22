情歌天后A-Lin渾身是勁 用直播圓唱跳歌手夢

〔即時新聞／綜合報導〕有天生歌姬之稱的情歌天后A-Lin以渾厚的嗓音唱出許多膾炙人口的歌曲，深情的唱腔時常讓台下粉絲大為感動。然而，A-Lin不時在演唱會及訪談中透露，其實當初踏進歌壇時，她最想當的是唱跳歌手，在經紀人的說服之下才走情歌路線。不過，現在的A-Lin不僅是紅遍各地的情歌天后，渾身充滿正面能量的她，經常透過社群網站展露活潑的一面，更藉由直播載歌載舞，讓粉絲看了好開心。

生性樂觀的A-Lin過去多年來以沉重的情歌聞名，近年因中國歌唱節目攀上事業高峰，演唱會及各種活動邀約不斷，讓她成為分身乏術的空中飛人，在世界各地的舞台開唱。然而，站上大舞台的A-Lin並沒有因此擺起巨星架子，反而時常出奇不意的給粉絲帶來許多驚喜。也時常在直播上展現她不同的樣子，活潑好動的A-Lin在直播中又是唱歌又是跳舞，讓她還沒實現在舞台上的「唱跳歌手」夢先在網路上實現了。

昨晚A-Lin在她的微博開直播，素顏的她正在錄音室錄製新的歌曲，利用空閒的時間，A-Lin在直播中唱起RAP和粉絲互動，藏不住的好心情讓她唱起新歌「隨心所欲」，讓粉絲直呼「再多唱一點，聽不夠」。而今天一大早，A-Lin和友人在髮廊開直播，她開心的跳舞，讓粉絲們一早就感受到她散發的滿滿正能量，畫面中，就算有人經過她也依然跳得忘我，最後更拉著友人一起跳，粉絲們看到私底下的A-Lin渾身是勁的一面。

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