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（影音）辣模耶誕影片 南半球晃到網友都暈了

2016/12/22 14:32

美國辣模艾蜜莉瑞特考斯基拍攝一段聖誕年曆的影片，大方展露南半球。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），曾演出電影《控制》裡頭一名身材姣好的「小三」，在片中除了與男主角班艾佛列克的激情戲碼，還有露點演出，讓觀眾印象深刻。曾經公開表示：「我的身體，我自己決定！」的艾蜜莉，近日又被雜誌邀請拍攝耶誕年曆短片，自在展現自己的南半球。

「豐臀金妹」凱莉詹納在聖誕年曆影片，放送白皙美腿。（翻攝YouTube）《Love Magazine》每年都會邀請辣模和女星拍攝耶誕年曆特輯，今年也不例外，找來成名前拍攝全裸露點特輯而槓上攝影師的艾蜜莉瑞特考斯，拍攝性感耶誕短片，影片中她隨著攝影師的指示擺動身軀，整段影片讓人目不暇給，有外國網友看了影片之後留言表示「暈了」、「全宇宙最強的奶子。」然而《Love Magazine》除了找艾蜜莉之外，還找來今年被《時代》雜誌評為最具影響力青少年的「豐臀金妹」凱莉詹納，在耶誕節的前夕找來全球最具話題性的兩位女星拍攝性感影片，讓男網友們大飽眼福。

 相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

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