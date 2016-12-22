《屍速》熱賣26.8億奪年度票房冠軍 孔侑新劇收視告捷

《屍速列車》奪下今年南韓電影年度票房冠軍，票房高達台幣26.8億元。（車庫娛樂提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯片《屍速列車》在台異軍突起大賣3.4億元票房，刷新台灣韓片票房紀錄，更僅次好萊塢強片《美國隊長3：英雄內戰》、《惡棍英雄：死侍》奪下今年度電影票房季軍；而根據昨韓國電影振興委員會公布的統計結果，《屍速列車》於7月20日在南韓上映後，累積票房高達韓幣931億7828萬3048元（約台幣26.8億元），觀影人次突破1156萬人，打敗影帝黃正民主演的《王牌計中計》、《美國隊長3：英雄內戰》勇奪年度票房冠軍！

孔侑今年除了以夯片《屍速列車》、《密探》榮登票房王，新劇《鬼怪》（見圖）收視也告捷。（愛奇藝台灣站提供）而《屍速列車》男主角孔侑除了因電影熱賣演藝事業翻紅，新劇《鬼怪》收視成績同樣不俗，9日播出的第3集收視不僅一舉突破10%，更以12.471%的收視奪下南韓有線電視劇歷年收視排行第3名，在話題性方面也強壓全智賢、李敏鎬主演的電視劇《藍色海洋的傳說》奪冠，後勢看俏。

目前《鬼怪》、《藍色海洋的傳說》已於愛奇藝台灣站同步跟播，愛奇藝台灣站也宣布將在耶誕節祭出好禮回饋全台用戶，從12月24日至12月26日所有用戶可免費收看《鬼怪》、《藍色海洋的傳說》前3集；此外，《屍速列車》將於明年1月26日在愛奇藝台灣站上架。