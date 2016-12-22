張富挨告詐欺8百萬 不還錢又不出庭
2016/12/22 14:12
張富（左）上次出庭，急叩友人覓保。（資料照，記者錢利忠攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕知名電視製作人、藝人陳美鳳的前緋聞男友張富，涉嫌假增資及多起詐騙案，一度淪通緝犯入獄服刑，他先前遭股東告詐欺800萬，出庭時表示已找到工作並會先還4萬塊，上月出庭時又說本月15日前會還20萬，之後會每月償還8萬塊，但他至今一毛都沒付，北院今早開庭時，他還臨時請假，理由是「身體不舒服」。
製作人張富欠錢800萬又不出庭，曾與陳美鳳有一段情。（資料照，記者陳奕全攝）據《蘋果日報》報導，53歲的張富曾製作多檔綜藝節目，在業界相當知名，2009年時他曾找4名股東集資800萬，開設經紀公司，事後股東發現800萬元是入張富的個人帳戶，怒告詐欺，被害的股東律師馬在勤表示，他們不抱希望，法官很有耐心等他，勸他拿出誠意，但股東本身並不看好，果然他的承諾全部跳票，法官上次開庭諭知，張富若今天仍沒法達成和解就將結案，結果他又臨時請假，結案時間只能再延後。
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