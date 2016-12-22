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四大天王換人啦！孔侑、宋仲基、朴寶劍、劉亞仁登基

2016/12/22 12:56

2016年公認的新四大天王（由左至右）：宋仲基、劉亞仁、朴寶劍、孔侑。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕在這韓流當道的時代，兼顧演技實力和極品外型的頂級明星，一個一個在螢幕上出現，強勢占據全亞洲粉絲的心，不過，長江後浪推前浪，男神寶座換得很快，「2金2李」李敏鎬、李鍾碩、金秀賢、金宇彬雖仍人氣超高，不過新一代的男神也相繼出爐，2016年快接近尾聲，被大家公認的新四大天王名單，會是誰呢？

孔侑今年憑《屍速列車》晉升千萬票房巨星。（翻攝自韓網）

據《韓星網》報導，第一個絕對是憑電影《屍速列車》晉升千萬巨星的孔侑，近日回歸小螢幕推出的奇幻愛情電視劇《鬼怪》，也是開播就力壓李敏鎬和全智賢的新戲，除了高挑身材和俊秀外型，演技實力也是全民有目共睹，搞笑賣萌或是溫柔深情都能完美消化，讓女性觀眾都心動不已，被視為有千萬價值的公共財。

朴寶劍《請回答1988》爆紅，《雲畫的月光》也獲得大眾好評。（翻攝自韓網）

接著是以《請回答1988》人氣直升的朴寶劍，陽光笑容加善良正直的個性，讓他的魅力男女老少通吃，下半年演出的古裝劇《雲畫的月光》，飾演時而俏皮可愛時而霸道的世子李暎，展現越發細膩的演技，劇中一句：「妳是我的人。」則是深深烙印在觀眾腦海，造成一股朴寶劍旋風，年紀輕輕就加入男神行列，在亞洲各地的粉絲見面會門票場場秒殺，人氣驚人。

劉亞仁今年挑戰多元角色，還積極經營副業，又參與大眾集會，全民好感度激升。（翻攝自韓網）

劉亞仁從去年開始就在大小螢幕之間穿梭，不為自己設限，勇於挑戰多元題材，在電視劇《六龍飛天》裡飾演鐵血君主李芳遠，演出精湛的內心戲讓觀眾激賞不已，在電影《老手》中飾演不可一世又狂妄的財閥第三代，在電影《思悼》飾演精神狀態不安的世子，三種差異相當大的角色都能成功詮釋，此外，他還將觸角伸到其他領域，擔任自創品牌的創意總監，更是在南韓發生「崔順實事件」和民眾站在一起，讓他好感度瘋狂激升。

宋仲基退伍作《太陽的後裔》獲得驚人的成功，代言廣告跟戲約都像雪片一樣飛來。（翻攝自韓網）

最難超越的，肯定是退伍後帶著《太陽的後裔》回歸的宋仲基，他飾演的「劉大尉」，在軍隊中充滿男子氣概和勇氣，在宋慧喬飾演的「姜慕妍」面前，又是時而深情時而幼稚的可靠愛人，雙面魅力讓他回歸作獲得大成功，代言廣告和戲約都如雪片飛來，更是打破男星入伍後人氣下跌的魔咒，簡直可說現在是「宋仲基的時代」。

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