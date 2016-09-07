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謝和弦尬唱玖壹壹 曝曾迷過五月天

2016/09/07 19:57

謝和弦（右）與春風都曾為音樂而苦過。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕謝和弦新歌《每一個玩音樂的人》邀請玖壹壹、陳零九友情跨刀，開拍前8小時，更藉由網路動員了700位粉絲。MV忠實打造他16歲時的房間；裡頭除了有為錄音所準備的簡陋設備，更貼滿了他喜歡的樂團海報，包括Green Day、五月天、周杰倫、宋岳庭、Nirvana等。

謝和弦（左）當年曾沒錢吃飯。（華納提供）

他透露自己最喜歡周杰倫的首張同名專輯及五月天的《人生海海》，還回憶小時候在家裡接著音箱彈吉他時，因為隔音不好常被鄰居投訴，MV也重現當年情景。

MV一開場，即由玖壹壹當中的洋蔥打頭陣，從社群網路開始嶄露頭角的他，第一首創作乏人問津，到後來觀看次數與留言迴響逐漸攀升，證明了他為音樂堅持的本事。

接著鏡頭轉到春風穿著白色背心正在建築工地搬著建材，當年憑勞力工作的他，因為對寫歌有濃厚興趣，一有空檔就拿起筆記本寫詞，直到現在寫出上百萬人傳唱的流行歌。

謝和弦（右二）邀來玖壹壹、陳零九（左二）跨刀。（華納提供）

Ken-G則是憑著一股熱血與衝勁，儘管在雞蛋糕攤工作，卻堅決不放棄自己的饒舌夢；而下一幕背著吉他的陳零九，因為摩托車拋錨，正沮喪的坐在路邊，當他抬起頭，卻看見背著吉他的謝和弦也因為發不動機車朝著他露出無奈的微笑。

「要你知道」北中南巡迴演唱會將在9月18日 於台中TADA方舟音樂藝文展演空間率先開唱，玖壹壹擔任嘉賓，門票於KKTIX及FamiPort熱賣中。

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