Janet狠甩SpeXial宏正巴掌 邊打邊心疼

「Janet」謝怡芬在《High5制霸青春》飾演菜鳥女教練。（愛奇藝提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕熱血勵志劇《High5制霸青春》由愛奇藝台灣站取得播出權，一分鐘片花搶先於今天（9/7）在「愛奇藝」全球首播，「Janet」謝怡芬在劇中飾演菜鳥女教練，在球場邊狠飾演球隊隊長SpeXial宏正巴掌。

SpeXial的宏正在《High5制霸青春》飾演飾演球隊隊長。（愛奇藝提供）

拍攝現場宏正前前後後共被打了10幾次，臉上的手印還得靠化妝師補粉才能再打，讓Janet超心疼，反倒是求好心切的宏正，每次被打完都回頭看畫面，一邊問導演：「我剛剛的『恥度』夠嗎？要再一次嗎？」一邊安慰Janet：「沒關係的！妳就真的來！」超暖心的舉動，讓Janet每次收工回家都忍不住和老公George炫耀：「每天都好期待去劇組和小鮮肉們拍戲。」

4月開拍至今，演員們每週至少練球三天，片花裡SpeXial晨翔和「毛弟」邱翊橙射籃得分的畫面，都是一次命中，毛弟笑稱：「拍這部戲什麼都來真的，連『爽』的感覺都很真實。」

晨翔說，原先一直很期待能接演打籃球的戲，覺得又可以打球又可以拍戲超好的，但接演《High5制霸青春》後，才發現完全不是想像中那樣，每到大型賽事的拍攝前，球員們還會多花半天以上的時間練球，他說：「根本是挑戰極限，但收穫很多。」

程予希在《High5制霸青春》與SpeXial宏正有段純純的感情。（愛奇藝提供） 「Janet」謝怡芬在《High5制霸青春》狠甩SpeXial宏正巴掌。（摘自《High5制霸青春》片花） 「Janet」謝怡芬在《High5制霸青春》狠甩SpeXial宏正巴掌。（摘自《High5制霸青春》片花）