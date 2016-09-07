（影音）男版唐立淇初主持 踩高跟比美路嘉欣

路嘉欣（左）今出席保養品牌進駐百貨公司活動，「男版唐立淇」又仁也獻出主持處女秀。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕剛加入「凱渥」經紀公司的路嘉欣，今天出席原屬公司「比武娛樂」負責人，所投資保養品牌Biocode正式進駐統一時代百貨專櫃的活動，因模仿星座專家唐立淇在網路上爆紅的「男版唐立淇」又仁，也獻出商業活動主持的處女秀。

路嘉欣今出席保養品牌進駐百貨公司活動。（記者陳逸寬攝）

又仁穿上女裝，笑稱與中性打扮的路嘉欣站在一起，感覺就是百貨公司的專櫃小姐與電梯服務人員，尤其是他腳踩高跟鞋後，更是高達190公分以上，因此當兩人一同合照時，呈現出一種極逗趣的畫面。

路嘉欣分享自己保養秘訣。（記者陳逸寬攝）

兩人分別談到將來的規劃，路嘉欣將在十月為舞台劇繼續巡迴中國演出；對於唱歌，她也跨入了創作之路，寫了一首歌詞獲得知名作詞家鄔裕康的肯定，希望很快能完成製作並發行；而又仁已經在為一個結合歌舞綜藝及流行資訊的節目進行企劃，最快在年底前就會正式推出。

「男版唐立淇」扮女裝和路嘉欣比美，腳踩高跟鞋後，更是高達190公分以上。（記者陳逸寬攝） 「男版唐立淇」又仁說自己因為遺傳，腿毛濃密，未來不排除做除毛。（記者陳逸寬攝）