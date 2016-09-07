限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）男版唐立淇初主持 踩高跟比美路嘉欣

2016/09/07 18:57

路嘉欣（左）今出席保養品牌進駐百貨公司活動，「男版唐立淇」又仁也獻出主持處女秀。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕剛加入「凱渥」經紀公司的路嘉欣，今天出席原屬公司「比武娛樂」負責人，所投資保養品牌Biocode正式進駐統一時代百貨專櫃的活動，因模仿星座專家唐立淇在網路上爆紅的「男版唐立淇」又仁，也獻出商業活動主持的處女秀。

路嘉欣今出席保養品牌進駐百貨公司活動。（記者陳逸寬攝）

又仁穿上女裝，笑稱與中性打扮的路嘉欣站在一起，感覺就是百貨公司的專櫃小姐與電梯服務人員，尤其是他腳踩高跟鞋後，更是高達190公分以上，因此當兩人一同合照時，呈現出一種極逗趣的畫面。

路嘉欣分享自己保養秘訣。（記者陳逸寬攝）

兩人分別談到將來的規劃，路嘉欣將在十月為舞台劇繼續巡迴中國演出；對於唱歌，她也跨入了創作之路，寫了一首歌詞獲得知名作詞家鄔裕康的肯定，希望很快能完成製作並發行；而又仁已經在為一個結合歌舞綜藝及流行資訊的節目進行企劃，最快在年底前就會正式推出。

「男版唐立淇」扮女裝和路嘉欣比美，腳踩高跟鞋後，更是高達190公分以上。（記者陳逸寬攝）「男版唐立淇」又仁說自己因為遺傳，腿毛濃密，未來不排除做除毛。（記者陳逸寬攝）

相關新聞

推薦新聞
（影音）男人幫冠軍看板娘性感站台 12新娘粉絲瘋狂 （影音）男人幫冠軍看板娘性感站台 12新娘粉絲瘋狂
2016/09/07 20:36
Janet狠甩SpeXial宏正巴掌 邊打邊心疼 Janet狠甩SpeXial宏正巴掌 邊打邊心疼
2016/09/07 20:09
反擊舒淇報仇論？ 朱孝天：沒有辜負任何人 反擊舒淇報仇論？ 朱孝天：沒有辜負任何人
2016/09/07 19:52
臉書自嘲挨告 錦雯出庭淚喊：妨害名譽非事實！ 臉書自嘲挨告 錦雯出庭淚喊：妨害名譽非事實！
2016/09/07 19:23
宋仲基的潔淨白牙 原來是靠這招 宋仲基的潔淨白牙 原來是靠這招
2016/09/07 19:04
（影音）男版唐立淇初主持 踩高跟比美路嘉欣 （影音）男版唐立淇初主持 踩高跟比美路嘉欣
2016/09/07 18:57
《四十年》紀錄片爆料 「民歌之母」陶曉清為這件事好生氣 《四十年》紀錄片爆料 「民歌之母」陶曉清為這件事好生氣
2016/09/07 18:52
驚！名嘴爆料林志玲言承旭「從沒分開過」 驚！名嘴爆料林志玲言承旭「從沒分開過」
2016/09/07 18:50
（影音）戴佩妮關懷受虐兒 新作熱舞遭喀擦 （影音）戴佩妮關懷受虐兒 新作熱舞遭喀擦
2016/09/07 18:31
超閃！林若亞曬婚照 和孫志浩大磨鼻子 超閃！林若亞曬婚照 和孫志浩大磨鼻子
2016/09/07 18:18
吳奇隆工作滿檔不寂寞 愛妻劉詩詩甜蜜伴拍戲 吳奇隆工作滿檔不寂寞 愛妻劉詩詩甜蜜伴拍戲
2016/09/07 18:08
深田恭子電暈男星 絕美和服上演親密餵食秀 深田恭子電暈男星 絕美和服上演親密餵食秀
2016/09/07 18:03
林心如懷孕4月 甜談老公和小孩 林心如懷孕4月 甜談老公和小孩
2016/09/07 18:03
（影音）宋米秦想被偷拍 不願依附李毓芬 （影音）宋米秦想被偷拍 不願依附李毓芬
2016/09/07 17:58
金寶三女兒超愛SpeXial 要老爸代邀生日會 金寶三女兒超愛SpeXial 要老爸代邀生日會
2016/09/07 17:50
孫耀威表情超痛苦 自爆面臨不舉危機 孫耀威表情超痛苦 自爆面臨不舉危機
2016/09/07 17:43
舒淇新婚躺整天 甜等「可人兒大廚」餵食 舒淇新婚躺整天 甜等「可人兒大廚」餵食
2016/09/07 17:34
屋主殺死小偷被求償 陳沂虧「法官竟然沒有判死刑」 屋主殺死小偷被求償 陳沂虧「法官竟然沒有判死刑」
2016/09/07 17:28
超想死！大元聽到「美女」秒轉頭...根本不是在叫她 超想死！大元聽到「美女」秒轉頭...根本不是在叫她
2016/09/07 17:18
根本就是同個人 他也參演《屍速列車》？ 根本就是同個人 他也參演《屍速列車》？
2016/09/07 16:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.