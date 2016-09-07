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臉書自嘲挨告 錦雯出庭淚喊：妨害名譽非事實！

2016/09/07 19:23

錦雯今天被傳喚出庭，對於被控告妨害名譽一事淚崩否認。（翻攝自錦雯臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕錦雯日前二度遭到亞洲波神巧巧的前經紀人朱俊憲控告妨害名譽，據傳是因為朱俊憲請錦雯幫忙朋友找工作，但兩人卻因為事情喬不攏造成不和，錦雯更在對方臉書留言「可惡」，讓朱俊憲相當不滿，一氣之下控告錦雯妨害名譽。台北地檢署今天傳喚錦雯出庭，錦雯當庭落淚泣訴朱俊憲指控的內容都是子虛烏有，否認有妨礙到對方名譽。

錦雯日前被朱俊憲控告妨害名譽，孰料還未開庭朱俊憲又在9月初提告，讓錦雯在臉書拍照大翻白眼，認為對方根本是在浪費司法資源，更數度發文揶揄朱俊憲已經成為她的忠實粉絲，不停關注錦雯的臉書狀態。不過對比前幾日的無奈與自嘲發文，今天錦雯被台北地檢署傳喚出庭時，聲淚俱下，據《聯合新聞網》報導，錦雯表示朱俊憲所稱有妨害名譽一事，都不是事實，眼眶泛淚的她說希望法官、檢察官應該把時間放在查弊案，而不是這種「狗屁倒灶」的小事，不解為何朱俊憲要這樣濫用司法資源，情緒略顯氣憤。

對比於近日在臉書搞笑翻白眼，錦雯在法庭上突然忍不住淚崩。（翻攝自錦雯臉書）

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