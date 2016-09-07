被活屍追殺還這麼正 韓星鄭有美靠啥？

韓星鄭有美清新脫如有「小李英愛」之稱。（翻攝自鄭有美Instargram）

〔記者邱巧貞／台北報導〕韓片《屍速列車》近來話題不斷，而片中女主角之一，有「小李英愛」之稱的鄭有美，飾演人妻孕婦，挺著大肚子還要奮力求生，居然還能維持著清新脫俗的外表，成為大家的焦點話題。

韓星鄭有美清新脫如有「小李英愛」之稱。（翻攝自鄭有美Instargram）

鄭有美最吸引人的絕對是那透亮、白裡透紅的肌膚，還有英挺卻不失柔和的雙眉，這都要要歸功於她代言的彩妝品牌benefit「菲菲唇頰露系列」以及「眉玩眉瞭眉采系列」。

鄭有美的妝容向來自然水亮，展現白裡透紅效果，不強調眼妝或是誇張唇彩，親切感十足，也讓外表比實際年齡更young！她所使用的「紅粉菲菲唇頰露」，絕對是自然妝感的最好的選擇 ！這款產品今年邁入40週年，當初benefit創辦人Jean 和Jane，遇到了一位脫衣舞孃，舞孃困擾著自己乳暈不像從前粉嫩，希望有化妝品能讓她的乳暈看來像櫻桃般鮮嫩，Jean和Jane接受了這個挑戰，進而研發出「紅粉菲菲唇頰露」，不僅用於乳暈，搽於唇、頰都有很好的粉嫩效果喔。

（鄭有美使用benefit彩妝打造脫俗迷人的妝容。圖片來源 Instagram @_jungyumi（記者邱巧貞攝） 鄭有美使用benefit彩妝打造脫俗迷人的妝容。（翻攝自鄭有美Instargram） benefit紅粉菲菲唇頰露benetint -40周年限定版10ML／1280元 ，10月全球同步上市。（Benefit提供）

