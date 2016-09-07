限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

不遮了！林心如這樣穿出時尚孕味

2016/09/07 20:04

林心如身穿Burberry羊毛絲綢軍裝披肩外套與拼接格紋提花洋裝，襯托時尚「孕」味。（翻攝自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心臉書）

〔記者方惠宗／台北報導〕林心如現身Burberry「Personalised for You」個人訂製活動，她身穿Burberry羊毛絲綢軍裝披肩外套與拼接格紋提花洋裝，襯托時尚「孕」味，優雅又知性。對於懷孕心情，只說「一切都很好」，也透露婚後心境更安定，也需要多一點的責任，表示「平凡的溫馨就是幸福。」

這是Burberry在台北101旗艦店慶祝工匠技術和個人客製化服務的特別活動，林心如坦言自己是品牌擁護者，家裡有十幾件Burberry風衣。當場再度看中一件粉色風衣，她說自己對粉色的東西難以抗拒，還說，無論生男寶寶或女寶寶，一律都買粉紅色。

林心如特別請為此活動駐店的皮革工藝師為自己的Burberry鵝黃色格紋皮革手提包手繪英文名字縮寫「RL」，享受專屬尊崇。

林心如對粉色的東西難以抗拒，還說無論生男寶寶或女寶寶，一律都買粉紅色。（翻攝自臉書）Burberry鵝黃色格紋皮革手提包手繪林心如英文名字縮寫「RL」。（翻攝自臉書）林心如身穿Burberry拼接格紋提花洋裝，上工心情好。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
驚！名嘴爆料林志玲言承旭「從沒分開過」 驚！名嘴爆料林志玲言承旭「從沒分開過」
2016/09/07 18:50
豬哥亮大腸癌開刀 宣布手術成功 豬哥亮大腸癌開刀 宣布手術成功
2016/09/07 13:14
舒淇替林熙蕾報仇！閃婚鋒芒硬壓朱孝天 舒淇替林熙蕾報仇！閃婚鋒芒硬壓朱孝天
2016/09/07 13:09
放鳥田馥甄 Selina、Ella突襲抱鐵粉 放鳥田馥甄 Selina、Ella突襲抱鐵粉
2016/09/07 15:11
61歲費玉清擁有勤勞雙手 自招「完璧之身」 61歲費玉清擁有勤勞雙手 自招「完璧之身」
2016/09/07 16:49
「肉宴女王」爆乳夾冰 網友踢爆本尊嚇人 「肉宴女王」爆乳夾冰 網友踢爆本尊嚇人
2016/09/07 11:42
主播看《屍速》心情遭毀 嘆影城素質差 主播看《屍速》心情遭毀 嘆影城素質差
2016/09/07 11:35
兄夭折姊智障 辛酸焦糖難忘炎亞綸這句話 兄夭折姊智障 辛酸焦糖難忘炎亞綸這句話
2016/09/07 16:26
被問「沒跟女生交往怎知同性戀」 林進神回覆 被問「沒跟女生交往怎知同性戀」 林進神回覆
2016/09/07 15:15
女同學一句話 納豆「薯條情緣」 幻滅了！ 女同學一句話 納豆「薯條情緣」 幻滅了！
2016/09/07 12:15
台客名嘴揮別假面夫妻 「對的朋友，一兩個就夠」 台客名嘴揮別假面夫妻 「對的朋友，一兩個就夠」
2016/09/07 14:49
2度失婚不氣餒 不老美魔女：渴望愛情 2度失婚不氣餒 不老美魔女：渴望愛情
2016/09/07 13:12
豬哥亮大腸癌開刀 女兒抄心經求集氣 豬哥亮大腸癌開刀 女兒抄心經求集氣
2016/09/07 14:42
星二代燒千萬狂整形 這回移肋骨當芭比 星二代燒千萬狂整形 這回移肋骨當芭比
2016/09/07 11:22
粉紅炸彈連還爆！SE7EN李多海曼谷約會認愛 粉紅炸彈連還爆！SE7EN李多海曼谷約會認愛
2016/09/07 11:51
泰勒絲掰掰 洛基其實比較愛他 泰勒絲掰掰 洛基其實比較愛他
2016/09/07 16:12
失蹤15天陷昏迷 蛇精男po照哭喊「撐不下去」 失蹤15天陷昏迷 蛇精男po照哭喊「撐不下去」
2016/09/07 14:02
周曉涵化身《魅影》女角 豐滿美波彈出來 周曉涵化身《魅影》女角 豐滿美波彈出來
2016/09/07 16:45
《W》結局劇本出爐！李鍾碩韓孝珠的Happy Ending是... 《W》結局劇本出爐！李鍾碩韓孝珠的Happy Ending是...
2016/09/07 12:42
水原希子火辣走秀 一轉身橘皮肥臀漏餡 水原希子火辣走秀 一轉身橘皮肥臀漏餡
2016/09/07 14:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.