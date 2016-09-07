不遮了！林心如這樣穿出時尚孕味

林心如身穿Burberry羊毛絲綢軍裝披肩外套與拼接格紋提花洋裝，襯托時尚「孕」味。（翻攝自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心臉書）

〔記者方惠宗／台北報導〕林心如現身Burberry「Personalised for You」個人訂製活動，她身穿Burberry羊毛絲綢軍裝披肩外套與拼接格紋提花洋裝，襯托時尚「孕」味，優雅又知性。對於懷孕心情，只說「一切都很好」，也透露婚後心境更安定，也需要多一點的責任，表示「平凡的溫馨就是幸福。」

這是Burberry在台北101旗艦店慶祝工匠技術和個人客製化服務的特別活動，林心如坦言自己是品牌擁護者，家裡有十幾件Burberry風衣。當場再度看中一件粉色風衣，她說自己對粉色的東西難以抗拒，還說，無論生男寶寶或女寶寶，一律都買粉紅色。

林心如特別請為此活動駐店的皮革工藝師為自己的Burberry鵝黃色格紋皮革手提包手繪英文名字縮寫「RL」，享受專屬尊崇。

林心如對粉色的東西難以抗拒，還說無論生男寶寶或女寶寶，一律都買粉紅色。（翻攝自臉書） Burberry鵝黃色格紋皮革手提包手繪林心如英文名字縮寫「RL」。（翻攝自臉書） 林心如身穿Burberry拼接格紋提花洋裝，上工心情好。（翻攝自臉書）