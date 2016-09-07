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深田恭子電暈男星 絕美和服上演親密餵食秀

2016/09/07 18:03

深田恭子昨穿上和服出席電影宣傳活動，和風扮相大獲好評。（翻攝自modelpress）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕女星深田恭子日前一連推出2本寫真集《AKUA》、《This is me》，大秀性感好身材，晉升新一代寫真女王。日前，她出席電影宣傳活動，配合微涼秋天，改穿紅葉圖樣的和服現身，化身婉約的和風美人，並在活動上演親密餵食秀，超強魅力當場電暈同台男星佐佐木藏之介。

深田恭子昨穿上和服，出席電影宣傳活動。（翻攝自modelpress）

電影《超高速！參勤交代RETURNS》6日在東京舉辦宣傳活動，在片中飾演夫妻的佐佐木藏之介、深田恭子穿著和服亮麗現身。活動上安排知名糕餅店展現「快速搗年糕」絕技，讓在場眾人嘖嘖稱奇，佐佐木隨後上前挑戰忙得汗流浹背，一旁的恭子妹妹為了慰勞佐佐木，拿起筷子親自餵他吃年糕，讓他開心大喊「這是我吃過最美味的年糕」，笑得合不攏嘴。恭子在活動結束後，也拿著年糕合照上傳Instagram，可愛模樣成功吸引近90萬網友點讚，大讚「比起年糕更想要恭子」、「恭子穿和服超美」。

深田恭子（左二）、佐佐木藏之介（中）昨攜手出席電影宣傳活動。（翻攝自modelpress）深田恭子（左）昨在活動上親自餵佐佐木藏之介吃年糕。（翻攝自modelpress）深田恭子在Instagram上傳和服照，吸引近90萬名網友點讚。（翻攝自深田恭子Instagram）佐佐木藏之介（左）昨在電影活動上，下海挑戰搗年糕。（翻攝自深田恭子Instagram）

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