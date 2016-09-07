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驚！名嘴爆料林志玲言承旭「從沒分開過」

2016/09/07 18:50

林志玲（左）、言承旭感情世界讓外界霧裡看花。（合成照、資料照，記者胡舜翔、陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林心如、舒淇閃婚找到人生另一半，演藝圈「三大黃金剩女」如今只剩林志玲仍未找到幸福歸宿，而近日傳林志玲經紀人閻柔怡開始著手幫言承旭打理演藝事業，2人共用經紀人的消息一出，讓網友紛紛敲碗希望兩人能夠復合。不過，日前名嘴許聖梅爆料，其實林志玲、言承旭兩人從來沒有分開，對於是否會閃婚，仍是未知數。

許聖梅稱林志玲、言承旭從未分手。（翻攝自全明星探微博）

名嘴許聖梅日前受訪時，提到林志玲過去曾和「馬桶小開」邱士楷有過一段情，多年來復合傳言不斷，雖然男方有意娶林志玲，不過他的父母反對兩人再續前緣，兩人確定復合無望。而她也透露，自己相信言承旭與林志玲兩人並未沒分手，直指被兩人感情轉淡原因是事業方向、未來規劃不同，林志玲被凱渥栽培為第一名模，而言承旭則往戲劇圈發展。

後來，林志玲歷經大連摔馬事件，男方前往探班後感情才又升溫，可惜的是，後來兩人仍因工作因素，感情跟著降溫，戀情高高低低，尤其在林志玲轉往中國發展時，幾乎是進入冰河期。然而，兩人如今變成同門師姊弟，大家也期盼他們的感情有好的結果，許聖梅卻認為機率不是很高，不過，兩人從未沒分開過，因此是否有催化劑讓他們突然閃婚，「也是一個未知數」。

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