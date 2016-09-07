是元介曬昔日胖照 雙下巴自嘲「鬼遮眼」

是元介去年胖到臉腫了一圈（左），後來又減肥到被朋友說太瘦（右）。（翻攝自是元介臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣男星是元介，和賈靜雯弟弟衛斯理組成元衛覺醒出道，帥氣的外型和陽光歌聲吸引不少粉絲，後來轉型拍戲演出《不良笑花》、《我的自由年代》、《我的30定律》等也很受粉絲歡迎，更以《想畫》和《我的自由年代》獲得金鐘獎的入圍肯定。不過是元介今天在臉書告白其實自己是易胖體質，更公開他去年胖到75公斤的樣子，消失的瘦削臉龐讓粉絲看了驚呆。

是元介現在積極健身，堅持運動的毅力很受粉絲讚賞。（翻攝自是元介臉書）

是元介今天在臉書自白，說自己其實是易胖體質，尤其是在去年「不曉得是鬼遮眼了還是每天在過年，我的體重居然有高達75公斤」，周遭朋友看到他都問他是不是變胖了，只有他自己沒有察覺。是元介說直到有一天他醒悟了，才開始規律運動、積極減肥，不過也因為重訊較少，造成肌肉也消失，朋友看到他都說他太瘦了，讓他暗爽在心裡。

是元介臉書全文。（翻攝自是元介臉書）

是元介說近期增加重訓頻率，讓精神變得越來越好，身型也越來越有線條，而且都沒有復胖過，霸氣宣告「大丈夫能胖也能瘦」，超勵志發文吸引網友留言，欣賞他堅持運動的毅力，也有網友說看了他的分享更有動力健身了。