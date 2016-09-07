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（影音）唐美雲歌仔戲團 大膽挑戰姐弟三角戀

2016/09/07 16:47

唐美雲歌仔戲「風從哪裡來」彩排；許秀年（左起）、唐美雲、小咪。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕唐美雲歌仔戲團2016年第三齣年度大戲《風從何處來》，大膽挑戰姐弟三角戀情，更不同以往的以戲中戲的表演模式呈現，唐美雲和小咪演出師兄弟，兩人更一同愛上許秀年卻都「落馬」，許秀年笑說，自己這次喜歡更成熟的角色，唐美雲和小咪都演他的師弟，自然不受他的青睞。

唐美雲歌仔戲「風從哪裡來」彩排；唐美雲。（記者陳奕全攝）

唐美雲歌仔戲大膽的將在演出中，如實的呈現平常排戲時的過程，唐美雲表示，會有如此的想法，是因為覺得戲班就像一個社會的縮影，希望透過戲劇的演出能夠讓觀眾看到戲班的辛苦。

唐美雲透露，這次最難表現的部分，就是角色要如何區分，因為戲中演出3個角色，分別是主角朱鳳笙、戲中戲的呂布和神秀，唐美雲認為，最難演的是以劇中另一個演員的身分去飾演這些人物，由於在劇中已經是以古裝演出，戲中再演出的「衣缽記」也是古裝，如何角色調適和轉換，才能讓觀眾看的不會「霧煞煞」，所以在劇本的內容上做了很多的修改，因此，看台上演員如何挑戰自我極限，也成為此劇最大的看點。

唐美雲歌仔戲「風從哪裡來」彩排；唐美雲。（記者陳奕全攝）唐美雲歌仔戲「風從哪裡來」彩排。（記者陳奕全攝）

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