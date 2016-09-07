林心如懷孕4月 甜談老公和小孩

霍建華（右）和林心如今年7月31才在峇里島舉行世紀婚禮。（資料照，林心如工作室提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華心戀」霍建華和林心如7月才舉行完世紀婚禮，就被爆出2人做人成功，今日她出席活動時，終於鬆口和記者分享孕事，也稱讚老公霍建華「他一直很貼心」。

有網友在台北街頭拍下霍建華（左）甜牽愛妻林心如背影。（翻攝自Robin Celery微博）

兩人日前才被拍到十指相扣漫步街上，節儉的林心如還將火鍋湯底打包，一點都沒有浪費，據《ETToday》報導，林心如談到和老公霍建華外出吃火鍋被拍到時，她甜蜜的說：「雖然平凡，但很溫馨、也很幸福。」自從8月2日在台北辦完歸寧宴後，林心如就專心在家待產，只有偶爾時會看到她參加活動，她認為工作是自己快樂的泉源，所以還是會想出來工作。

林心如日前在微博分享午餐，超豐盛的菜色被網友笑虧「一人吃，二人補」。（組合圖，翻攝自微博）

林心如今日出席時尚品牌活動時，利用斗篷式的外套巧妙遮住孕肚，被問到小孩的性別時，她也爽快回應目前還不知道，林心如也表示懷孕至今4個月目前都無任何不適，被詢問到胃口方面時，她笑回：「我一直都很愛吃。」。

林心如（左）日前在北京機場時的裝扮就飄孕未。（翻攝自微博）