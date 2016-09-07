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（獨家）Popu Lady掉海裡 MP鼓鼓不救大元救洪詩？

2016/09/07 16:32

《完全娛樂》新單元「我們上床吧」請到「MP魔幻力量」的鼓鼓（右）。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕《完全娛樂》從傳統電視轉戰成新媒體播出後，內容變得更活潑鮮明，最近推出新單元「我們上床吧」，將請很多大明星，以最輕鬆的方式大聊最私密的「床事」，首集請到「MP魔幻力量」的鼓鼓，並於今晚9點YouTube官方頻道「完全娛樂NewShowbiz」播出。

鼓鼓（右）在《完全娛樂》新單元「我們上床吧」中，見到主持人小奕拿出「Popu Lady」的泳裝雜誌，瞬間臉紅大笑。（三立提供）

鼓鼓在節目上透露，在睡前有時會看書，偶爾翻翻雜誌，此時主持人小奕拿出「Popu Lady」為男性雜誌拍攝的性感泳裝封面，逼問如果5個女生掉進海裡會先救誰，鼓鼓瞬間臉紅大笑，竟語出驚人的表示，會先救團員洪詩，而不是緋聞女友大元。

「MP魔幻力量」的鼓鼓（下）還與主持人小奕玩起雙人床上運動。（三立提供）

主持人小奕見鼓鼓故意避嫌，忍不住吐槽：「你居然沒有救大元，那這集還錄得下去嗎？」這時他才害羞改口：「好啦好啦！會先救大元啦！」問到未來另一半如果穿像雜誌中那樣性感的泳裝，會不會生氣？他表示：「不會生氣，會很尊重女生。」

鼓鼓（右）上《完全娛樂》新單元「我們上床吧」，在今晚9點YouTube官方頻道「完全娛樂NewShowbiz」播出。（三立提供）

至於睡前鼓鼓還會做哪些事？他透露自己床邊有放一把吉他，有時睡覺前會彈一下，現場即興自彈自唱，讓工作人員聽了直呼好有才華；另外，鼓鼓睡前會做伸展操，幫助自己好入眠，主持人小奕聽到後，立馬眼睛一亮，二話不說拉著他一起做「雙人床上運動」，大玩「Honey視角」，模擬跟女朋友會在床上玩的遊戲，把他搞到超崩潰，笑果十足。

《完全娛樂》於週一至週五晚上9點，YouTube官方頻道「完全娛樂NewShowbiz」線上直播，週六、週日晚上6點三立都會台也會播出精華版。

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