怕被騙婚 利特娶老婆前先確認素顏

利特（左起）、韓彩英、Lizzy成為新一季的主持人。（翻攝自STARDAILYNEWS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓美妝綜藝節目《拜託化妝台2》由「Super Junior」隊長利特、「After School」成員Lizzy和演員韓彩英主持，三位日前出席發布會，除了分享錄影心得外，更和觀眾分享如何自己的日常生活。

《拜託化妝台2》為觀眾呈現彩妝大師之間的美妝競賽，使用明星現實生活中的美妝產品，並在20分鐘內完成所有妝容和髮型。原本不相信20分鐘內可以完妝的利特表示，在節目裡見證了何謂「快速」，但利特話鋒一轉，笑說：「看了這些化妝、變身的過程，讓我更堅信人不能被化妝欺騙。」提到經典名言「女人的變身是無罪的」，他幽默稱女人化妝可能是有罪的，因為化妝能改變形象、也可以完全變成另一個人，最後他結論：「如果有結婚的對象，一定要先確認過素顏後再結婚。」話才剛說完就引起台下的爆笑聲。

2年前曾坦承割了雙眼皮的Lizzy，在近日公開的照片中可以發現她的臉蛋又變小了一號，除了下巴變尖，五官也變得更加立體，利特更在節目預告中直接問Lizzy是否又整型，而Lizzy也回應自己有「稍微修修臉」，態度依舊大方。

Lizzy近日臉蛋「升級」，向利特坦承「修過臉」。（翻攝自STARDAILYNEWS）