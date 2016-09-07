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李國毅人生第一次走秀殺氣超重 自己打幾分

2016/09/07 15:25

李國毅出席腕表上市活動，首次走秀幻想自己是超級巨星。（記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演員李國毅今天下午參加Swatch 51號星球金屬元素系列上市記者會，本來就有收藏腕錶的他，為了Swatch獻上人生第一次走秀，雖然看起來有點緊張，不過他還是替自己打了80分。為了參加這場記者會，拍戲到凌晨的李國毅特別從高雄趕回台北，連自己有沒有時間回家都不知道。

李國毅對於星球５１號的機械結構與精緻程度感到非常滿意。（記者胡舜翔攝）

本身就喜歡收藏腕錶的李國毅說，他拍《料理高校生》後和30歲生日時都買了腕錶給自己，當時買的錶價位大概都在30、40萬左右，他希望接下來還可以再為自己添些收藏，只是這次價位可以提高到50萬了！李國毅今天配戴的51號星球金屬元素系列冰凍之心腕錶，最特殊之處在於親民的價格，還有特殊的機械製作過程，不似傳統腕錶必須以人手慢慢組裝，但性能方面也不遑多讓，腕錶機芯僅以51枚零件製成，動力儲存卻高達60小時，讓李國毅覺得是非常划算的選擇。

李國毅說拍戲很緊張，不過因為這樣有機會用到價值億元的達文西手臂，感覺很新鮮。（記者胡舜翔攝）

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