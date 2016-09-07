屋主殺死小偷被求償 陳沂虧「法官竟然沒有判死刑」

陳沂今天揶揄屋主殺小偷也是殺人，直說「殺人是唯一死刑」。（翻攝自陳沂臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前北市一名男性屋主為了保護懷孕的妻子，奮勇將闖空門的小偷壓制致死，被依過失致死罪起訴，法官認為該男防衛過當，最後判處2月徒刑，得易科罰金6萬元，並緩刑2年，更傳出小偷家屬不排除提出高達700萬元的民事賠償，判決出爐後不只屋主不服，大票網友也嗆聲法官是「恐龍法官」。知名主持人陳沂今天在臉書轉發該則新聞，虧「法官竟然沒有判死刑」，引起網友看法兩極。

陳沂痛批判屋主2月徒刑的法官是「恐龍法官」。（翻攝自陳沂臉書）

陳沂今天在臉書轉貼屋主因為殺死小偷，被判刑2月，並可能遭到小偷家屬民事求償的新聞，陳沂疑似反串表示「殺人耶，不管啦，唯一死刑」，並說這樣的案件如果不是判死刑，會讓很多民眾無法接受，直呼判決法官是恐龍法官。

陳沂PO文引起網友討論。（翻攝自陳沂臉書）

該言論一出引起網友激烈討論，有網友力挺該名屋主只是「正當防衛」，如果小偷不只劫財還劫色事情會更嚴重，不過陳沂對此說法只淡淡回應「法律不處理如果」，還有網友表示，看判決書就可以知道小偷本身狀況不好，屋主行為等於是「補槍」，陳沂看了也回應：「不管，小偷沒有人權啦！」也有網友表示屋主不該被判死刑，認為很多網友「自以為理性」，直呼「今天換你遇到這種事情，妳再來理性談話吧」，陳沂則針對這則留言疑似反串回應：「對嘛，殺狗殺貓都要唯一死刑了，殺人怎麼可以不唯一死刑呢？好氣喔！」也有網友認為無論殺的是小偷還是小孩都是殺人，直言反廢死團體對：「只判刑兩年沒意見，不說殺人償命？」