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曾向SM社長下跪懺悔 強仁2度酒駕判決出爐

2016/09/07 15:53

強仁2度酒駕肇事逃逸，確定遭罰700萬韓圜。（翻攝自今日體育）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「SUPER JUNIOR」成員強仁，繼7年前酒駕肇事後，今年5月再爆酒駕，目前暫停所有演藝活動，今日判決出爐決定對強仁處以罰金700萬韓圜（約台幣20萬元）。

強仁於上月17日出庭，對於自己第二次酒駕表示，身為公眾人物還犯錯，已深刻反省未來絕不再犯。據韓媒報導，今日判決中寫出強仁雖在法庭上承認自己的過錯及表達自己的深刻反省，但由於撞毀路燈卻未下車察看就離開現場，認為強仁並未注意大眾使用道路的安全性，所幸在這起事件中沒有人傷亡。在量刑方面，法官認為強仁雖非首犯，但損毀的路燈已得到修復補償，以及態度良好，讓他以檢方提起的罰金金額定讞。

強仁在2009年時在1個月內接連發生鬥毆、酒駕鬧事等負面新聞，讓所屬經紀公司不得急忙「冷凍」他，並將強仁送進軍隊反省。強仁去年曾在節目上才自爆「我曾在一個月內向李秀滿社長下跪過兩次」、「下跪過的人才更懂怎樣下跪」。語氣透露著無奈與遺憾，也主動提到過去的黑歷史，表示我已經變了，和以前你們在新聞上看到的那個強仁完全不同。

強仁（右）曾在節目上表示自己已改變，卻2度犯下酒駕肇事逃逸，讓網友怒轟「消失」。（翻攝自MBC官網）

如今2度犯下酒駕，不禁拖累成員厲旭因此延後入伍、希澈短暫關閉社群網站、隊長利特更在節目上稱強仁為「疼痛的手指」。

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