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舒淇替林熙蕾報仇！閃婚鋒芒硬壓朱孝天

2016/09/07 13:09

舒淇（右）與馮德倫（左）情纏20年，3日宣有情人終成眷屬。（寰亞國際提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕朱孝天3日與中國女演員韓雯雯在峇里島完婚，原先兩人婚禮備受各界關注，未料當天下午舒淇與馮德倫突然宣布婚訊，震驚整個娛樂圈，瞬間搶佔各大媒體頭條，更有「舒淇輕鬆替姊妹報一箭之仇」之說。

朱孝天（左）3日在峇里島迎娶中國演員韓雯雯。（朱孝天工作室提供）

《周刊王》報導，3日下午舒淇宣布與馮德倫閃婚，轟動整個娛樂圈，新聞鋒芒更是強壓當天結婚的朱孝天，因而盛傳她替閨密林熙蕾「報仇」，更開玩笑地說「舒淇技高一籌，替林熙蕾出了一口氣」，網友心疼表示「舒淇馮德倫成功搶佔頭條，可是我明明記得今天是朱孝天婚禮呀！」、「朱孝天命真的好苦，結婚剛好碰上舒淇和馮德倫」，更虧他成「汪峰第二」。

朱孝天（左）與林熙蕾（右）的5年情，最後卻因個性不合而分手。（資料照）

朱孝天和林熙蕾曾交往5年，甚至傳出將步入禮堂，最後卻因個性不和而分手，雙方分手至今5年多，女方也已結婚生女，男方3日與強國演員大婚，好友舒淇特地選在同天宣布婚訊，因而被網友指是陰謀論，而舒淇目前對此報導尚未有回應。

朱孝天（右）與林熙蕾（左）曾談了5年轟轟烈烈的戀情。（資料照）

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