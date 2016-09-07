女同學一句話 納豆「薯條情緣」 幻滅了！

納豆幽默風趣擁有不少粉絲。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕納豆以活潑搞笑的主持風格深受大眾喜愛，副業燒肉店也經營得有聲有色，今他PO出女粉絲私訊，女粉絲表示以前曾和納豆一起上補習班，納豆還會請他吃薯條，殊不知該女子最後一句話，竟讓納豆的學生情緣瞬間幻滅。

納豆今在臉書PO出他與一位女粉絲的私訊對話，該女子說：「你之前在殷非凡早上史地課同學，常坐在前幾排，每次都會帶麥當勞薯條，還不吝嗇的會請我吃。」，納豆瞬間陷入回憶表示：「哇，好像有這件事耶!」納豆還在留言處開心透露：「薯條情緣（愛心）！」卻沒想到女子下一句話：「你真厲害，現在發展得這麼好，加油，改天帶我『兒子』去你餐廳吃烤肉，希望能再看到你。」讓他瞬間幻滅直呼：「薯條情滅了」，逗趣回應笑翻眾人。

納豆在PO文留言處搞笑回應。（翻攝自臉書）

女同學說要帶兒子去燒肉店，讓納豆學生情緣幻滅。（翻攝自臉書）