被問「沒跟女生交往怎知同性戀」 林進神回覆
2016/09/07 15:15
林進快人快語讓粉絲笑爆。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人林進常常在臉書分享搞笑逗趣的影片，在網路上已經累積近100多萬粉絲，大方公開性向的他被網友問：「沒跟女生交往過怎知自己是同性戀？」林進神打臉：「你也沒試過同性戀阿」機靈回覆笑翻眾人。
林進今在臉書PO文透露，曾有網友問他沒試過女生，怎麼確定自己是同性戀？他馬上反問對方：「那你沒試過同性戀，你怎麼確定自己是異性戀呢？」，最後還幽默表示：「來阿！要不要試試看。」高EQ回應讓網友大讚：「林進是有智慧的人」、「哈哈你贏了！」
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