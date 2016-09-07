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粉紅炸彈連還爆！SE7EN李多海曼谷約會認愛

2016/09/07 11:51

《Dispatch》曝光李多海（左）和SE7EN在泰國曼谷的約會照。（翻攝自Dispatch）〔記者陳立妍／綜合報導〕32歲的韓星李多海驚爆和小天王SE7EN熱戀ing！韓媒《朝鮮體育》今爆料，兩人去年從認識很久的好友晉升為戀人，已低調拍拖1年，為避人耳目，他們多選在車上或海外約會，隨後八卦媒體《Dispatch》也接力曝光小倆口8月中在泰國曼谷的約會照，稍早雙方透過經紀公司認愛，南韓演藝圈再添一對「星」情侶。

從李多海（右）的手機與SE7EN的帽子，可證實的確是兩人。（翻攝自Dispatch）《Dispatch》報導，李多海、SE7EN於8月利用休假前往泰國曼谷，並入住當地的六星級飯店約一周，被拍的當時，兩人雖然是戴著帽子喝下午茶，但也不會特別留意周圍的目光，而根據《Dispatch》確認的結果，兩人交往時間約為7個月，4月時還曾甜蜜共遊澳門。31歲的SE7EN曾和朴寒星愛情長跑12年，但他2013年入伍期間爆出進出色情按摩店重創形象，兵還沒當完，朴寒星便兵變，而李多海則以韓劇《我的女孩 My Girl》成名，巧合的是他們和昨天公開戀情的金素妍、李尚禹相同，都從同年出生的好友變成男女朋友。

李多海（右）、SE7EN稍早透過經紀公司認愛，但低調未公開詳細的交往時間。（翻攝自Naver）李多海公司透露：「李多海與SE7EN從同年的朋友自然而然發展成情侶」，SE7EN公司則回應：「兩人在對方辛苦的時期互相成為彼此的力量，於幾個月之前開始正式交往，希望大眾能以溫暖的視線祝福兩人。」

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