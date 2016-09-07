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要求柯瑞重新投籃挨轟 陶子親自說話了……

2016/09/07 10:26

因為瘋狂衝昏頭的愛Curry行為，陶晶瑩明白自己不懂尊重大部分更愛他的球迷，所以失控。（翻攝自陶晶瑩臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國NBA職籃勇士隊當家球星柯瑞旋風訪台，昨在新莊體育館與球迷相見歡，還進行趣味對抗，比賽最後5秒鐘柯瑞嘗試3分絕殺遭菲律賓17歲小將蓋火鍋，坐在觀眾席的「陶子」陶晶瑩起身，帶動球迷要求柯瑞回到5秒前再投一次，遭球迷砲轟引發一陣撻伐，經過一晚沉澱，稍早陶子終於公開說話了。

陶子發文謝謝大家的批評指教。（翻攝自陶晶瑩臉書）

約莫一小時前，陶子透過臉書表示：「一切都是最好的安排，這一切始於瘋狂衝昏頭的愛Curry行為，卻因為不懂尊重大部分更愛他的球迷，所以失控；如此一來，我將受到更多專業球迷的教導和提點，結識更多籃球專業人士，用更正確的方法去支持Curry，謝謝大家的批評指教，謝謝這最好的安排！」

NBA勇士隊球星史帝芬柯瑞來台參加後衛訓練營。（資料照，記者黃耀徵攝）

回顧昨晚比賽當時，柯瑞正準備投出3分球，卻被小將蓋火鍋無法絕殺，陶子竟在一旁鼓譟將時間回到到鳴哨前5秒，當時柯瑞表情尷尬，最後仍完成絕殺，陶子因而慘被網友狠譙，批評她的行為「丟臉」、「耍大牌」，引發軒然大波。

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