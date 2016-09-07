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陶子要柯瑞重新投籃挨轟 李李仁護妻緩頰

2016/09/07 09:43

陶子（左）經常和老公李李仁相偕欣賞球賽。（翻攝自李李仁臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國NBA職籃勇士隊當家球星柯瑞旋風訪台，昨在新莊體育館與球迷相見歡，還進行趣味對抗，比賽最後5秒鐘柯瑞嘗試三分絕殺遭菲律賓17歲小將蓋火鍋，讓坐在觀眾席的「陶子」陶晶瑩起身，帶動球迷要求柯瑞回到5秒前再投一次，遭球迷砲轟「一點也不尊重場上的任何一個球員」。

勇士隊當家球星柯瑞旋風訪台，昨晚在新莊體育館與球迷相見歡。（資料照，記者黃耀徵攝）

陶子昨晚至今遭網友群起砲轟，稍早她的老公李李仁透過臉書替陶子緩頰，他說：「道歉也是被罵，不道歉還是被罵，都已經道歉了，也請各位手下留情吧！」李李仁知道在意籃球專業的朋友，無法接受，但看到Curry投進那三分球時，現場不也歡聲雷動。

李李仁透過臉書替老婆陶子緩頰。（翻攝自李李仁臉書）

李李仁說，他們家是Curry的球迷，雖然不是在Curry進NBA一開始就認識他，但他們也在電視機前面為他歡呼了好幾個球季，「請問罵我太太一些低俗之話的網友們，你們真的有踏進籃球場運動過，還是有在NBA轉播時候尖叫過」，他說，還是要對具有籃球專業使命感的朋友說聲抱歉，對場上的球員說聲抱歉。

他認為，雖然很多人不接受延長5秒這件事，但是不是也現場感受Curry絕殺三分球的神技，「沒有在拗什麼事，只是事情都有不同面的看法」，他說自己和陶子以後會更謹言慎行。

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