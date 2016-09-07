（影音）芭芭拉史翠珊揪群星合唱 名單嚇嚇叫

芭芭拉史翠珊邀請好萊塢群星對唱百老匯經典曲目。（Sony Music提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕天后芭芭拉史翠珊專輯《世紀安可》請到群星合唱百老匯經典曲目，包括休傑克曼、安海瑟威、傑米福克斯，連瑪莉莎麥卡錫也名列其中，不少人都是第一次灌錄唱片。

休傑克曼的老婆和傑米福克斯的媽媽都是芭芭拉鐵粉，讓兩人接到邀約時相當驚喜，休傑克曼的老婆更逼他一定要接下這份工作。安海瑟威當時則是挺著孕肚「上場」，誠意十足。

休傑克曼接到芭芭拉史翠珊的邀唱，起初還不可置信。（Sony Music提供）其他還有安東尼歐班德拉斯、亞歷鮑德溫、派翠克威爾森、《原力覺醒》女主角黛西蕾德莉、《星際爭霸戰》性格男星克里斯潘、《熊麻吉》編導喜劇男星賽斯麥克法蘭等人也都獲邀。

芭芭拉史翠珊的《世紀安可：好萊塢群星對唱百老匯經典》在英國金榜奪下第7張冠軍專輯後，最新告示牌專輯榜再以近15萬張銷售量締造個人第11張冠軍專輯。專輯目前已在台上架，推出豪華絕讚版、進口普通版及黑膠3個版本讓歌迷珍藏。

安海瑟威則是挺著孕肚配唱，初試啼聲就合作天后芭芭拉史翠珊。（Sony Music提供）