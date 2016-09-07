娜塔莉波曼自導自演 任由丈夫玩女人

娜塔莉波曼和童星阿米爾泰斯勒在《愛與黑暗的故事》中，有多場情感真摯的對手戲。（威視提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕娜塔莉波曼自編自導的新片《愛與黑暗的故事》從坎城影展放映後大受好評，娜塔莉波曼在片中原是出生於書香世家的才女，因生活重擔漸漸陷入憂鬱中，一場她深知自己每況愈下的戲，娜塔莉波曼不希望丈夫為了照顧她被困在家裡，竟要求丈夫出去找女人玩，還裝大方要他「別太早回家」，接著轉身就落下淚來，演技令人動容。

電影改編自以色列文學大師艾默思奧茲的同名自傳小說，娜塔莉波曼除了改編劇本，還在片中飾演他的母親，看到成果後，艾默思奧茲表示十分滿意娜塔莉波曼的奇幻版本電影。

娜塔莉波曼在《愛與黑暗的故事》中受到憂鬱症纏身。（威視提供）《愛與黑暗的故事》劇情描述猶太小男孩艾默思的父親厄力耶是位多識的文人；母親法妮雅則浪漫又充滿想像力。在1930至1940年代他們為逃離迫害自歐洲舉家至巴勒斯坦，逃亡的顛沛流離對母親造成壓力，她的聰明才智受到壓抑，為了排遣怨懟，她編了一個個冒險故事給10歲的艾默思聽，並深深影響了艾默思的文筆。電影9月23日全台上映。

預告：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）