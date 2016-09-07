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致敬安德烈左拉斯基 雄影最血腥片單釋出

2016/09/07 07:55

高雄電影節「瘋狂世界」片單釋出，選映安德烈左拉斯基多部經典作品向他致敬。（高雄電影節提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕高雄電影節昨釋出新片單「瘋狂世界」，集結世界各地奇想作品，包括向安德烈左拉斯基的致敬專題、港式cult片《老笠》和韓國超強驚悚片《父仇者》等，都將在高雄電影節登場。

安德烈左拉斯基與羅曼波蘭斯基、奇士勞斯基同期成名於國際影壇，今年二月病逝，享年75歲，今年高雄電影節特地選映他的5部電影與1部紀錄片，《夜的第三章》、《魔鬼》、《著魔》、《銀色星球》、停鏡15年後再執導演筒的遺作《黑色宇宙》，並特別放映紀錄《著魔》製作過程的紀錄片《著魔：牆之外》，讓影迷有機會能再次在大銀幕欣賞「左拉基斯式」的強烈視覺影像。

港式cult片《老笠》被稱做港版《八惡人》，全片血漿四溢，爆頭、槍殺、刀砍樣樣來。（高雄電影節提供）《老笠》集結馮淬帆、林雪、曾國祥等香港最佳配角，被香港網民稱做是港版《八惡人》，是新銳導演火火的首部作品，馮淬帆飾演剛出獄的老人，一時興起搶劫便利商店，而店裡卻陰錯陽差塞了10個各懷鬼胎的人物，原本單純的搶劫，卻引發爆頭、吐血、槍殺等絕地大殺戮。

韓國電影《哭聲》、《屍速列車》在台上映後好評不斷，而《父仇者》則是和這兩者同時被選為今年韓國必看驚悚片之一。

韓國電影《父仇者》描寫少女主角的父親慘遭殺害，醞釀15年等殺手出獄後的復仇大計。（高雄電影節提供）

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