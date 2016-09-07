又一螢幕情侶假戲真做！女星認愛曝來電暱稱

金素妍、李尚禹因合作韓劇《家和萬事成》結緣，昨爆出假戲真愛拍拖1個月。（翻攝自自網路）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓女星金素妍昨爆出假戲真愛，與合作新戲《家和萬事成》的李尚禹熱戀ing，兩人拍攝《家》劇朝夕相處8個月擦出火花，昨消息傳開後金素妍也大方認愛，接受韓媒專訪時更羞說：「接到很多祝賀的電話，讓我有些不知所措，剛才和（李尚禹）哥哥通過電話，他叫我放寬心。」

金素妍和郭時暘從去年9月起在戀愛假想節目《我們结婚了》扮夫妻，粉絲原看好女大男小的兩人譜出戀曲，没想到金素妍最後情歸同年出生的李尚禹，已低調拍拖1個月。金素妍透露，拍攝《家》劇時和李尚禹互生好感，但因為雙方個性都很內向，在拍攝時並沒有表現出來，之後自然而然越走越近，甚至還一起拍了廣告，笑稱：「我的家人都很喜歡他，說光從電視上就覺得他面相很好，但家人們也是今天才知道，還沒正式（跟家人）說我們戀愛了。」並自爆因為手機裡李尚禹的來電顯示頭像是小狗，所以手機裡對李尚禹的暱稱就是「汪」，稱讚他雖然寡言不多話，但是個真實又很踏實的人，一提到男友完全就是戀愛中小女人的姿態。

35歲的金素妍以韓劇《愛上女主播》成名，近年以綜藝節目《真正的男子漢》女兵特輯、《我們結婚了》、韓劇《需要浪漫3》、《為純情著迷》等再創事業高峰，而36歲的李尚禹則在《大老婆的反擊》扮演帥氣的本部長打開知名度，兩人在戲下檔後成為正式情侶並公開戀情，讓粉絲們也紛紛急著「催婚」，備受外界祝福。