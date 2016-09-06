限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

要柯瑞重打被網友罵翻 陶晶瑩：不就是場娛樂秀？

2016/09/06 23:38
NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry ）今旋風訪台，在台北展開見面會，也和小球員進行比賽指導。（記者黃耀徵攝）NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry ）今旋風訪台，在台北展開見面會，也和小球員進行比賽指導。（記者黃耀徵攝）

〔即時新聞／綜合報導〕NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）今旋風訪台，在台北展開見面會，也和小球員進行比賽指導，不過賽事末端柯瑞遭到蓋火鍋，無緣絕殺，但此時一旁的「大咖觀眾」、藝人陶晶瑩竟上前要求將時間「回溯」到5秒前，讓柯瑞完成絕殺，此事引發爭議，而陶晶瑩的臉書也隨即遭到網友灌爆，不過陶晶瑩澄清柯瑞沒有不開心，更回說：「要怎樣你們（網友）才相信他沒有不開心？這不是一場娛樂秀嗎？」

有網友擷了柯瑞無奈又尷尬的表情給陶晶瑩。（圖擷取自緯來直播）有網友擷了柯瑞無奈又尷尬的表情給陶晶瑩。（圖擷取自緯來直播）

陶晶瑩澄清，她說有問工作人員，表示柯瑞本人很開心，沒有任何不舒服，面對網友的砲轟，她也回說：「要怎樣你們才相信他沒有不開心？這不是一場娛樂秀嗎？」（資料照，記者潘少棠攝）陶晶瑩澄清，她說有問工作人員，表示柯瑞本人很開心，沒有任何不舒服，面對網友的砲轟，她也回說：「要怎樣你們才相信他沒有不開心？這不是一場娛樂秀嗎？」（資料照，記者潘少棠攝）

在比賽進行到尾聲時，柯瑞所屬隊落後，而柯瑞想來個「大號三分球」絕殺，可惜意外遭到小球員蓋火鍋，之後藝人陶晶瑩上前要求將時間回溯，而在主持人和現場觀眾的鼓譟之下，最後「時間倒轉」，柯瑞順利「絕殺」。

陶晶瑩臉書遭到洗板。（圖擷取自臉書）陶晶瑩臉書遭到洗板。（圖擷取自臉書）

陶晶瑩臉書遭到洗板。（圖擷取自臉書）陶晶瑩臉書遭到洗板。（圖擷取自臉書）

但過程中柯瑞的表情略顯無奈，不少觀看直播的網友也紛紛到陶晶瑩臉書留言，砲轟陶「耍大牌」、「超瞎」、「場面話你也信」，還有人擷了柯瑞無奈又尷尬的表情給陶晶瑩，陶晶瑩的臉書瞬間遭到洗板。

不過陶晶瑩澄清，她說有問工作人員，表示柯瑞本人很開心，沒有任何不舒服，面對網友的砲轟，她也回說：「要怎樣你們才相信他沒有不開心？這不是一場娛樂秀嗎？」

柯瑞重打影片（建議從1:16:30看起）

相關新聞

推薦新聞
放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺 放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺
2016/09/06 22:26
馮媛甄亂吃藥 下場是胃穿孔17洞 馮媛甄亂吃藥 下場是胃穿孔17洞
2016/09/06 17:53
舒淇馭夫有道 馮德倫私下享受被老婆管 舒淇馭夫有道 馮德倫私下享受被老婆管
2016/09/06 17:01
（影音）驚！隋棠遭爆假面甜心排擠朱芯儀 （影音）驚！隋棠遭爆假面甜心排擠朱芯儀
2016/09/06 20:49
陳妍希挺孕肚現身機場 行李全給老公扛 陳妍希挺孕肚現身機場 行李全給老公扛
2016/09/06 21:43
豬哥亮仍臥病在床 神明入夢幫集氣 豬哥亮仍臥病在床 神明入夢幫集氣
2016/09/06 16:48
長大了！大韓民國萬歲變身長腿小男神 長大了！大韓民國萬歲變身長腿小男神
2016/09/06 18:55
腸沾黏開刀嚇壞女友 李沛旭掉5公斤出院了 腸沾黏開刀嚇壞女友 李沛旭掉5公斤出院了
2016/09/06 21:41
陳沂痛批乃哥節目開人命玩笑 痛罵「丟臉！」 陳沂痛批乃哥節目開人命玩笑 痛罵「丟臉！」
2016/09/06 22:31
好甜！黃嘉千夏克立歡慶結婚10周年 好甜！黃嘉千夏克立歡慶結婚10周年
2016/09/06 18:00
凱特阿普頓接班人 34E辣模爆乳露點街上溜 凱特阿普頓接班人 34E辣模爆乳露點街上溜
2016/09/06 17:22
劉容嘉泰國驚豔按摩棒太爽 買幾支回台灣 劉容嘉泰國驚豔按摩棒太爽 買幾支回台灣
2016/09/06 20:23
（影音）陳松勇5年灌千瓶高粱 摔傷坐輪椅繼續喝 （影音）陳松勇5年灌千瓶高粱 摔傷坐輪椅繼續喝
2016/09/06 16:52
（影音）SpeXial易恩剃光頭 王爺扮相被推爆 （影音）SpeXial易恩剃光頭 王爺扮相被推爆
2016/09/06 15:03
徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事 徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事
2016/09/06 17:02
要柯瑞重打被網友罵翻 陶晶瑩：不就是場娛樂秀？ 要柯瑞重打被網友罵翻 陶晶瑩：不就是場娛樂秀？
2016/09/06 23:38
好貼心！52歲陳為民原來都靠這招把正妹 好貼心！52歲陳為民原來都靠這招把正妹
2016/09/06 22:48
野生潤娥現身西班牙街頭 穿著染血白洋裝赤腳狂奔 野生潤娥現身西班牙街頭 穿著染血白洋裝赤腳狂奔
2016/09/06 17:52
Baby45度下拍戲 黃曉明鮮花探班慰妻 Baby45度下拍戲 黃曉明鮮花探班慰妻
2016/09/06 20:43
（圖多）雙面魅力！潤娥私下羞澀工作強勢 （圖多）雙面魅力！潤娥私下羞澀工作強勢
2016/09/06 17:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.