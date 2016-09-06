要柯瑞重打被網友罵翻 陶晶瑩：不就是場娛樂秀？

NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry ）今旋風訪台，在台北展開見面會，也和小球員進行比賽指導。（記者黃耀徵攝）

〔即時新聞／綜合報導〕NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）今旋風訪台，在台北展開見面會，也和小球員進行比賽指導，不過賽事末端柯瑞遭到蓋火鍋，無緣絕殺，但此時一旁的「大咖觀眾」、藝人陶晶瑩竟上前要求將時間「回溯」到5秒前，讓柯瑞完成絕殺，此事引發爭議，而陶晶瑩的臉書也隨即遭到網友灌爆，不過陶晶瑩澄清柯瑞沒有不開心，更回說：「要怎樣你們（網友）才相信他沒有不開心？這不是一場娛樂秀嗎？」

在比賽進行到尾聲時，柯瑞所屬隊落後，而柯瑞想來個「大號三分球」絕殺，可惜意外遭到小球員蓋火鍋，之後藝人陶晶瑩上前要求將時間回溯，而在主持人和現場觀眾的鼓譟之下，最後「時間倒轉」，柯瑞順利「絕殺」。

但過程中柯瑞的表情略顯無奈，不少觀看直播的網友也紛紛到陶晶瑩臉書留言，砲轟陶「耍大牌」、「超瞎」、「場面話你也信」，還有人擷了柯瑞無奈又尷尬的表情給陶晶瑩，陶晶瑩的臉書瞬間遭到洗板。

不過陶晶瑩澄清，她說有問工作人員，表示柯瑞本人很開心，沒有任何不舒服，面對網友的砲轟，她也回說：「要怎樣你們才相信他沒有不開心？這不是一場娛樂秀嗎？」

柯瑞重打影片（建議從1:16:30看起）